Видання посилається на джерело в українській розвідці. Розповідаємо більше про те, про які масштаби "збитків" мовиться.

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Джерело в українській розвідці повідомило Reuters у Києві, що в результаті атаки з використанням безпілотників українського виробництва військовій цілі в Татарстані було завдано "значної шкоди",

– ідеться у статті.

Наслідки атаки

Джерела 24 Каналу повідомляють, що нічна атака на заводи в Татарстані є спільною операцією Служби безпеки та Головного управління розвідки.

Пошкодження НПЗ

Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Ця установка мала потужність у 8 мільйоніів тонн нафти на рік, що становить 2,6% від загальної річної переробки в Росії.

Зверніть увагу! Завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ росіян.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету рф", – зазначило джерело.

Удар по заводу зі збірки "Шахедів" в "Алабузі"

Раніше джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомляли, що ціллю атаки в цій ОЕЗ став завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2". Операцію організувало Головне управління розвідки Міноборони України, внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей, повідомив виданню співрозмовник.

Саме ж керівництво ОЕЗ стверджує, що дрони вдарили по гуртожитку місцевого коледжу "Єлабуга Політех". Прокремлівські ЗМІ пишуть про влучання одного дрона, щонайменше 7 осіб постраждалих.

До слова, останнім часом СБУ успішно атакувала щонайменше 12 нафтопереробних заводів у Росії. Про це агенство Reuters повідомляло станом на 17 березня. Уточнювалось, що ця цифра не враховує операції Головного управління розвідки Міноборони України, яке також здійснює удари по російських НПЗ.