Завершення опалювального сезону
Як зазначили у "Нафтогазі", кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону.
Читайте також: Росія атакувала одне з підземних сховищ газу: чи вплине це на постачання українцям
За даними АТ "Укртрансгаз", впродовж опалювального сезону 2023-2024 року було відібрано 8,5 мільярда кубометрів природного газу з ПСГ, з яких Україна використала 6,7 мільярда кубометрів.
Зима без імпорту
Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна вперше пройшла цю зиму використовуючи лише власний газ для опалювального сезону.
В контексті цього також вказується, що Україна здатна прийняти додатковий обсяг газу у розмірі 3 мільярдів кубометрів для зберігання, призначеного для задоволення потреб країн Європейського Союзу.
Що відомо про удари по ПСГ
- Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що під час ракетного обстрілу рано вранці 24 березня, а згодом і 29 березня постраждали об'єкти "Нафтогазу" на заході України.
- Генеральний директор оператора газосховищ "Укртрансгаз" Роман Малютін зазначив, що завдяки оперативним діям збитки не вплинули на можливість закачування газу в підземні сховища. Він додав, на ремонт пошкодженого об'єкта є достатнім, оскільки пошкоджене обладнання потрібне лише для забезпечення пікового відбору газу, починаючи з січня наступного року.