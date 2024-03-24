Під час чергової російської атаки України 24 березня було пошкоджено об'єкти групи "Нафтогаз" на Заході. Обстріл енергетичної інфраструктури підтвердив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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Чи є загроза у постачанні газу

Ворожою атакою пошкоджено інфраструктуру одного з українських підземних сховищ газу. Однак критичних наслідків внаслідок цього немає. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов в етері 24 Каналу.

На жаль, постраждали деякі об'єкти "Нафтогаз". Я хотів би запевнити українців в тому, що ми не очікуємо перебоїв з постачанням газу як для домогосподарств, так і для наших виробничих клієнтів. Тому, в цілому критичної ситуації немає. Але все ж таки ситуація з продовженням атаки на нашу енергетичну інфраструктуру є наявною,

– сказав він.

За його словами, атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі.

Станом на зараз ситуація під контролем спеціалістів та всіх залучених служб. Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків згідно зі сценаріями ПЛАС (План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій).

Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, оскільки газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, однак є достатньо резервних потужностей.

Що відомо про ворожу атаку на Заході