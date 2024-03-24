Проте ця норма набирає чинності не одразу – банкам потрібен час для того, щоб адаптуватися до нових правил. Перехідний період становитиме до 18 місяців.

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Миттєві перекази євро

Європарламент 24 березня ухвалив нові правила банківських переказів. Відтепер усі перекази євро всередині ЄС мають відбуватися протягом 10 секунд, незалежно від дня та години. Окрім цього, комісія за миттєві перекази не має бути більша, ніж зазвичай.

Також ця норма торкнеться й країн-членів, які не запровадили євро як національну валюту. Для них передбачений довший період переходу на миттєві перекази, а також виняток на перекази, які здійснюються в неробочий час. Повідомляється, що відповідний закон набере чинності за 20 днів. Однак фінансові установи Євросоюзу матимуть ще 9 місяців, щоб підготуватися до впровадження миттєвих платежів. Також згідно із законом в них буде 18 місяців на підключення таких переказів.

Гроші Росії для України

Днями європейські лідери досягли політичного рішення про передання доходів від заморожених активів Росії Україні. За відповідне рішення проголосували всі 27 країн-членів, зокрема й Угорщина. Далі це рішення мають пропрацювати на рівні робочих груп і визначити, скільки саме грошей підуть на військові потреби для Києва.