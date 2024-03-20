Такий документ є внеском у процес обговорення внутрішніх реформ, які ЄС має здійснити, щоб підготуватися до розширення. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

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Єврокомісія представила проєкти реформ

Такий проєкт розглядає наслідки збільшення Євросоюзу у чотирьох основних сферах. Йдеться про цінності, бюджет, політику та управління. Водночас Єврокомісія наголошує, що розширення є стратегічним інтересом Євросоюзу. Зокрема, до цього процесу мають підготуватися і ЄС, і країни-кандидати на вступ.

Подібне розширення надасть переваги єдиному ринку, що сприятиме зменшенню логістичних витрат, налагодженню торгових потоків, а також принесе відчутну економічну вигоду підприємцям і споживачам. Однак, за словами Єврокомісії, цей процес залежатиме від інвестицій.

Водночас ключовим завданням майбутнього розширення є зміцнення здатності спільної сільськогосподарської політики ЄС підтримувати стійку та конкурентоспроможну модель виробництва сільськогосподарської продукції. При цьому мають враховувати потреби фермерів і різноманітність моделей сільського господарства.

Підтримка демократії, верховенства права й основних прав людини є наріжним каменем ЄС. Саме ці цінності мають керувати перетвореннями у країнах, що хочуть вступити до Євросоюзу. Зі свого боку ЄС має зміцнити свої інструменти, щоб забезпечити дотримання верховенства права в усьому блоці,

– йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.

Єврокомісія зазначає, що ЄС має переглянути політику з управління економічної, соціальної та територіальної конвергенції в рамках ширшої групи держав-членів. При цьому слід враховувати прогалини в законодавстві країн, що хочуть вступити до ЄС, й усунути їх.

Що ще про це відомо

Politico зазначало, що пропозиція Європейської комісії полягає у тому, щоб країнам "у залі очікування" дати певні переваги, а не чекати роками чи десятиліттями. Повідомляється, що Брюссель пропонує поступово дозволити країнам-кандидатам приєднатися до єдиного ринку, спираючись на пропозицію Франції, Німеччини та Португалії.

Лідери ЄС обговорили, якими зобов'язаннями мають супроводжуватися ті чи інші рівні та етапи доступу до ринку. Втім, за даними видання деякі столиці ЄС були занепокоєні щодо документа, оскільки вони не хотіли, щоб велика увага приділялася розширенню ЄС перед червневими виборами до Європарламенту.

Документ також передбачає голосування кваліфікованою більшістю "з відповідними та пропорційними гарантіями для врахування таких стратегічних національних інтересів".