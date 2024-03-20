Такой документ является вкладом в процесс обсуждения внутренних реформ, которые ЕС должен осуществить, чтобы подготовиться к расширению. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

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Еврокомиссия представила проекты реформ

Такой проект рассматривает последствия увеличения Евросоюза в четырех основных сферах. Речь идет о ценностях, бюджет, политику и управление. В то же время Еврокомиссия отмечает, что расширение является стратегическим интересом Евросоюза. В частности, к этому процессу должны подготовиться и ЕС, и страны-кандидаты на вступление.

Подобное расширение предоставит преимущества единому рынку, что будет способствовать уменьшению логистических затрат, налаживанию торговых потоков, а также принесет ощутимую экономическую выгоду предпринимателям и потребителям. Однако, по словам Еврокомиссии, этот процесс будет зависеть от инвестиций.

В то же время ключевой задачей будущего расширения является укрепление способности общей сельскохозяйственной политики ЕС поддерживать устойчивую и конкурентоспособную модель производства сельскохозяйственной продукции. При этом должны учитываться потребности фермеров и разнообразие моделей сельского хозяйства.

Поддержка демократии, верховенства права и основных прав человека является краеугольным камнем ЕС. Именно эти ценности должны руководить преобразованиями в странах, желающих вступить в Евросоюз. Со своей стороны ЕС должен укрепить свои инструменты, чтобы обеспечить соблюдение верховенства права во всем блоке,

– говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

Еврокомиссия отмечает, что ЕС должен пересмотреть политику по управлению экономической, социальной и территориальной конвергенции в рамках более широкой группы государств-членов. При этом следует учитывать пробелы в законодательстве стран, которые хотят вступить в ЕС, и устранить их.

Что еще об этом известно

Politico отмечало, что предложение Европейской комиссии заключается в том, чтобы странам "в зале ожидания" дать определенные преимущества, а не ждать годами или десятилетиями. Сообщается, что Брюссель предлагает постепенно позволить странам-кандидатам присоединиться к единому рынку, опираясь на предложение Франции, Германии и Португалии.

Лидеры ЕС обсудили, какими обязательствами должны сопровождаться те или иные уровни и этапы доступа к рынку. Впрочем, по данным издания некоторые столицы ЕС были обеспокоены относительно документа, поскольку они не хотели, чтобы большое внимание уделялось расширению ЕС перед июньскими выборами в Европарламент.

Документ также предусматривает голосование квалифицированным большинством "с соответствующими и пропорциональными гарантиями для учета таких стратегических национальных интересов".