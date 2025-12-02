Під прицілом росіян опинився Болград, який розташований буквально за кілька кілометрів від кордону з Молдовою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ.

Що відомо про вибухи на Одещині?

Невдовзі після опівночі Повітряні сили попередили про БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини.

Спочатку вони летіли повз населений пункт Катлабуг вектором на Ізмаїл та Рені.

Група БпЛА на півдні Одещини – змінила рух на населений пункт Болград,

– повідомили о 1:17 у ПС.

О 01:20 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Болграді та попередили про рух нових "Шахедів" на місто.

За деякими даними туди летіли близько 17 ударних безпілотників.

Зазначається, що Росія б'є прицільно по енергетиці регіону.