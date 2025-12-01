Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

Де летять "Шахеди"?

У яких областях лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:56, 1 грудня

Нова група БпЛА на півночі Харківщини курсом на південь.

21:11, 1 грудня

Полтавщина – БпЛА з Харківщини.

20:51, 1 грудня

БпЛА на півночі Харківщини на південь.

20:48, 1 грудня

БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

20:47, 1 грудня

БпЛА на півдні Харківщини на Дніпропетровщину.

19:43, 1 грудня

Дніпропетровщина – група БпЛА в напрямку Павлограду з Харківщини.

19:32, 1 грудня

Дніпропетровщина – БпЛА на сході курсом на північний захід.

19:23, 1 грудня

  • Група БпЛА на Харківщині курсом на південний захід.
  • БпЛА на Миколаївщині в західному напрямку.
  • Миколаїв – БпЛА на околицях міста.