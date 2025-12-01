Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".
Где летят "Шахеды"?
В каких областях звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Новая группа БпЛА на севере Харьковщины курсом на юг. Полтавщина – БпЛА с Харьковщины. БпЛА на севере Харьковщины на юг. БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину. БпЛА на юге Харьковщины на Днепропетровщину. Днепропетровщина – группа БпЛА в направлении Павлограда с Харьковщины. Днепропетровщина – БпЛА на востоке курсом на северо-запад.
