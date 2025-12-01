Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".

Где летят "Шахеды"?

В каких областях звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:56, 1 декабря

Новая группа БпЛА на севере Харьковщины курсом на юг.

21:11, 1 декабря

Полтавщина – БпЛА с Харьковщины.

20:51, 1 декабря

БпЛА на севере Харьковщины на юг.

20:48, 1 декабря

БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

20:47, 1 декабря

БпЛА на юге Харьковщины на Днепропетровщину.

19:43, 1 декабря

Днепропетровщина – группа БпЛА в направлении Павлограда с Харьковщины.

19:32, 1 декабря

Днепропетровщина – БпЛА на востоке курсом на северо-запад.

19:23, 1 декабря

  • Группа БпЛА на Харьковщине курсом на юго-запад.
  • БпЛА на Николаевщине в западном направлении.
  • Николаев – БпЛА на окраинах города.