Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності. За це рішення проголосувала навіть Угорщина, передає 24 Канал.

До теми "Це червоні лінії": Угорщина проти використання заморожених активів Росії на зброю Україні

Лідери ЄС політично домовилися передати заморожені активи Україні

В ході саміту ЄС очільники європейських держав ухвалили політичне рішення передати доходи, які генерують заморожені активи Росії, на військові потреби України. Усі 27 держав-членів проголосували за, навіть Угорщина.

Далі це рішення мають пропрацювати на рівні робочих груп і визначити, скільки саме грошей підуть на військові потреби для Києва.

Зараз робочі групи мають сісти за юридичний текст і подивитися, який саме відсоток, і чи будуть ці кошти йти до Європейського фонду миру. Але загальний принцип сьогодні погоджено,

– сказав співрозмовник.