Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності. За це рішення проголосувала навіть Угорщина, передає 24 Канал.
До теми "Це червоні лінії": Угорщина проти використання заморожених активів Росії на зброю Україні
Лідери ЄС політично домовилися передати заморожені активи Україні
В ході саміту ЄС очільники європейських держав ухвалили політичне рішення передати доходи, які генерують заморожені активи Росії, на військові потреби України. Усі 27 держав-членів проголосували за, навіть Угорщина.
Далі це рішення мають пропрацювати на рівні робочих груп і визначити, скільки саме грошей підуть на військові потреби для Києва.
Зараз робочі групи мають сісти за юридичний текст і подивитися, який саме відсоток, і чи будуть ці кошти йти до Європейського фонду миру. Але загальний принцип сьогодні погоджено,
– сказав співрозмовник.