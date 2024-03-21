Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности. За это решение проголосовала даже Венгрия, передает 24 Канал.

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Лидеры ЕС политически договорились передать замороженные активы Украине

В ходе саммита ЕС руководители европейских государств приняли политическое решение передать доходы, которые генерируют замороженные активы России, на военные нужды Украины. Все 27 государств-членов проголосовали за, даже Венгрия.

Далее это решение должны проработать на уровне рабочих групп и определить, сколько именно денег пойдут на военные нужды для Киева.

Сейчас рабочие группы должны сесть за юридический текст и посмотреть, какой именно процент, и будут ли эти средства идти в Европейский фонд мира. Но общий принцип сегодня согласован,

– сказал собеседник.