В частности, одним из возможных вариантов, которые поддержит Будапешт, может стать направление этих активов на послевоенное восстановление Украины. Об этом заявил политический советник венгерского премьера Балаш Орбан, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Венгрия против направления замороженных активов на оружие

Балаш Орбан отметил, что Венгрия не предоставляет Киеву военную помощь. По словам советника венгерского премьера, это является "красными линиями".

Очевидно, что мы против, если это будут тратить на военные цели. Для нас это запретная зона. Но если средства будут идти на другую сферу и это не противоречит основным венгерским интересам, то мы готовы к переговорам,

– сказал он.

По предложению Еврокомиссии, 90% от доходов от замороженных активов России будут тратить на закупку военной техники, а еще 10% - на восстановление Украины.

Балаш Орбан также сказал, что Венгрию устроит уменьшение военной доли до нуля, или же обеспечение отказа Будапешта участвовать в закупке оружия. Последний пункт технически выполнить трудно.

Венгрия и Словакия не будут участвовать в инициативе Чехии

Журналисты "Радио Свобода" сообщили, что на итоговом брифинге после встречи в Вышеградском формате в Праге 21 марта министры иностранных дел Словакии и Венгрии объявили о своем решении воздержаться от участия в чешской инициативе, направленной на закупку 800 тысяч артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что его страна не предоставляла и не будет предоставлять никаких вооружений Украине.

"Мы не участвуем ни в каких совместных усилиях, которые превращаются в совместные поставки оружия. В то же время мы продолжаем крупнейшую гуманитарную операцию в истории Венгрии", – заявил он.

Кроме того, его словацкий коллега Юрай Бланар высказался против предоставления оружия Украине. Бланар подтвердил, что Братислава не присоединится к чешской инициативе и воздержится от предоставления летального оружия Украине, ссылаясь на убеждение, что "этот конфликт не имеет военного решения".