Зокрема, одним із можливих варіантів, які підтримає Будапешт, може стати направлення цих активів на повоєнну відбудову України. Про це заявив політичний радник угорського прем'єра Балаш Орбан, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Угорщина проти направлення заморожених активів на зброю

Балаш Орбан зауважив, що Угорщина не надає Києву військову допомогу. За словами радника угорського прем'єра, це є "червоними лініями".

Очевидно, що ми проти, якщо це будуть витрачати на військові цілі. Для нас це заборонена зона. Але якщо кошти будуть йти на іншу сферу і це не суперечить основним угорським інтересам, то ми готові до переговорів,

– сказав він.

За пропозицією Єврокомісії, 90% від доходів від заморожених активів Росії витрачатимуть на закупівлю військової техніки, а ще 10% — на відбудову України.

Балаш Орбан також сказав, що Угорщину влаштує зменшення військової частки до нуля, або ж забезпечення відмови Будапешту брати участь у закупівлі зброї. Останній пункт технічно виконати важко.

Угорщина і Словаччина не братимуть участь в ініціативі Чехії

Журналісти "Радіо Свобода" повідомили, що на підсумковому брифінгу після зустрічі у Вишеградському форматі в Празі 21 березня міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини оголосили про своє рішення утриматися від участі в чеській ініціативі, спрямованій на закупівлю 800 тисяч артилерійських снарядів для Збройних сил України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив, що його країна не надавала і не надаватиме жодних озброєнь Україні.

"Ми не беремо участі у жодних спільних зусиллях, які перетворюються у спільні постачання зброї. Водночас ми продовжуємо найбільшу гуманітарну операцію в історії Угорщини", – заявив він.

Крім того, його словацький колега Юрай Бланар висловився проти надання зброї Україні. Бланар підтвердив, що Братислава не приєднається до чеської ініціативи й утримається від надання летальної зброї Україні, посилаючись на переконання, що "цей конфлікт не має військового вирішення".