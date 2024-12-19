Численні бункери, потаємні зони, цілі острови та конфіденційні архіви привертають до себе значну увагу. Однак доступ до багатьох з цих об'єктів залишається обмеженим, навіть для найбагатших і найвпливовіших людей. 24 Канал пропонує п'ять таких місць, які з різних причин закриті для публіки.

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5 заборонених для відвідування місць у світі

Ватиканський апостольський архів

У глибинах Ватикану заховані великі архіви, що зберігають величезну колекцію документів, які фіксують історію Католицької Церкви та її взаємодію зі світовими лідерами протягом століть.

Доступ до цих секретних архівів суворо контролюється і дозволений лише кваліфікованим релігієзнавцям, які ретельно проходять відбір і отримують спеціальний пропуск.

Острів Норт-Сентінел

Острів Сентінел, де проживає агресивне плем'я сентинелів, залишається практично недоторканим для зовнішнього світу.

Уряд Індії запровадив сувору 5-кілометрову зону відчуження навколо острова. Цей захід спрямований на запобігання будь-яким взаємодіям, що можуть становити небезпеку як для сентинелесів, так і для сторонніх.

Яскравим проявом опору стало те, що на потужне цунамі, яке обрушилося на їхню територію, аборигени острова відреагували стріляниною по гелікоптерах, надісланих з материка для надання допомоги. Ця реакція ще більше зміцнила позицію влади щодо невтручання в їхній спосіб життя.



Плем'я сентинелів / Фото Nat Geo

Печера Ласко

Це видатне природне явище у Франції є домівкою для надзвичайних настінних малюнків, яким понад 17 000 років. Колись це було популярне місце для туристів та екскурсій, але печера зіткнулася зі значними проблемами, оскільки стародавні зображення почали зникати.

Дослідження показали, що винуватцем такого погіршення є вуглекислий газ, який виділяють відвідувачі. В результаті влада прийняла складне рішення закрити печеру для туристів, щоб зберегти її неоціненну мистецьку спадщину.

Всесвітнє сховище насіння

В арктичному регіоні, в горах на острові Шпіцберген, розташоване Свальбардське глобальне сховище насіння. Воно зберігає понад 1,3 мільйона сортів насіння з усього світу, слугуючи життєво важливим захистом від потенційних глобальних катастроф, що загрожують біорізноманіттю. Його глибина досягає 140 метрів.

Створене як форма страхування майбутнього сільського господарства, Сховище насіння відіграє вирішальну роль у збереженні генетичного різноманіття рослин, необхідного для забезпечення продовольчої безпеки.



Глобальне сховище насіння у Шпіцбергені / Фото NordGen

Зміїний острів Кеймада-Гранді

В Атлантичному океані біля узбережжя Бразилії лежить острів Кеймада-Гранді, відомий тим, що є єдиним місцем проживання однієї з найотруйніших змій у світі – острівного ботропа. Намагаючись захистити цей унікальний вид, влада назавжди закрила острів.

Влада запровадила заборону посилаючись не лише на занепокоєння щодо виду, який під загрозою зникнення, а також щодо безпеки відвідувачів. На острові мешкає значна популяція змій, за оцінками, щонайменше одна змія на квадратний метр. Як наслідок, доступ на острів є лише для науковців, які проводять дослідження місцевої фауни, під суворим контролем.