Новозбудована протипаводкова споруда перетворила притулок для місцевих мешканців, які тікали від натовпів, на життєво важливий компонент лагуни, яка тепер може похвалитися своєю власною екосистемою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Sky News.

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У Венеції з'явився новий острів Бакан

До Бакана, відокремленої ділянки землі, розташованої біля острова Сант-Еразмо у Північній Венеціанській лагуні, можна дістатися лише на приватному човні. Цей тихий острів здобув популярність серед місцевих жителів, особливо в літні місяці, як безтурботна втеча від міської метушні та напливу туристів.

Важливою подією стала нещодавно впроваджена система захисту лагуни від повеней, завдяки якій острів став доступним цілий рік. Раніше острів зникав під хвилями протягом зимових місяців і існував лише влітку.

Бар'єр… збільшує швидкість потоку води в лагуні, коли вона відкрита, тобто надходить більше піску, допомагаючи підтримувати Бакан. А завдяки підняттю бар'єра взимку, щоб зупинити високу воду, острів захищений від хвиль, які раніше розмивали його,

– сказав інженер Джованні Чекконі.



Неподалік Венеції утворився новий острів / Фото з відкритих джерел

Вважається, що розташування острова Бакан є фактором, який сприяє його значному зростанню з моменту встановлення бар'єра MOSE.

Експерти припускають, що в міру того, як острів все більше вкривається рослинністю, стабільність його ґрунту покращується, що підвищує його здатність протистояти майбутній ерозії.