Португальський острів Мадейра був офіційно визнаний найкращим місцем в Європі для святкування новорічної ночі в майбутньому святковому сезоні 2024 – 2025 років. Рейтинг представив впливовий туристичний портал Europe's Best Destinations, передає 24 Канал.

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Мадейра – найкраще місце Європи, щоб зустріти Новий рік 2025

Місцева влада Мадейри інвестує значні ресурси у створення яскравої та святкової атмосфери для різдвяних і новорічних святкувань. Острів відомий своїм ентузіазмом у святкуванні свят, що приваблює гостей та мешканців до участі у веселих гуляннях.

На Мадейрі влаштовують одні з найкращих новорічних феєрверків у світі. Часто зване європейськими Гаваями, це приголомшливе місце є яскравим гобеленом смаків, кольорів, захопливих пейзажів, автентичних ярмарків і вишуканих вин, пропонуючи унікальні враження, які зачаровують кожного мандрівника,

– кажуть автори топа.



Острів Мадейра / Unsplash

До того ж середні температури в грудні та січні тут сягають 17 градусів за Цельсієм, а сонячний клімат робить острів привабливим місцем для святкувань. Зокрема, відвідувачі можуть розраховувати на святкування Нового року без снігу, що ще більше підвищує привабливість острова як місця для зимового відпочинку.

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