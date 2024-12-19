Перші із них чули приблизно о 23:01. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили ще о 21:32 через рух "Шахедів" у напряму області.

Однак через півтори години у регіоні додалася балістична загроза.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку!" – повідомили у Повітряних силах.

О 23:01 у напрямку Кривого Рогу була зафіксована швидкісна ціль, а згодом у місті пролунали вибухи.

Кривий Ріг. Ракетна атака. Можливі повторні виходи. Бережіть себе!

– написав керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

О 23:09 у місті знову пролунали вибухи.

"Знову гучно. До відбою перебувайте в безпечних місцях", – попередив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.