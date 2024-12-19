Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:33, 19 грудня Група дронів із Харківщини в напрямку Дніпропетровщини.

21:32, 19 грудня Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту

21:08, 19 грудня Декілька груп безпілотників на півночі Сумщини (район Шостки).

20:50, 19 грудня Ворожі БпЛА продовжують рух у напрямку Сумщини.