Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
Група дронів із Харківщини в напрямку Дніпропетровщини.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну карту
Декілька груп безпілотників на півночі Сумщини (район Шостки).
Ворожі БпЛА продовжують рух у напрямку Сумщини.
Група російських дронів на півдні Харківщини. Курс північно-західний.