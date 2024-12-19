Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.

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21:33, 19 декабря Группа дронов из Харьковской области в направлении Днепропетровщины.

21:32, 19 декабря Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

21:08, 19 декабря Несколько групп беспилотников на севере Сумщины (район Шостки).

20:50, 19 декабря Вражеские БПЛА продолжают движение в направлении Сумщины.