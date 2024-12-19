Випадків суїциду побільшало серед військовослужбовців 126 ОБрБО, 205 ОМСБр, 70 МСД і 61 ОБрМП. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на агентів руху "Атеш".

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Окупанти застрелюються, вішаються та тонуть у морі

Бригади, у яких побільшало самогубців, входять до складу російського угруповання "Дніпро" на окупованій частині Херсонської області.

Причинами суїцидів стають самі командири.

Причиною трагедій стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях,

– пише "Атеш".

Так, останніми тижнями у різних населених пунктах області зафіксували низку випадків самогубства.

Зокрема, у Голій Пристані повісився молодик, який зовсім нещодавно підписав контракт з російським міноборони. Як кажуть агенти "Атеш", "ймовірно, не усвідомлюючи всіх наслідків".

Ще один окупант застрелився у Каланчаку: він дізнався, що його переводять у штурмовики.

А у Скадовську росіянин потонув у морі. Спочатку командування стверджувало, що це нещасний випадок, але згодом вияснилося, що перед цим із чоловіка знущався командир, бо він не хотів брати участь у боях на островах Дніпра.