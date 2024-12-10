Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Росіяни бояться форсувати Дніпро

Агент партизанського руху "Атеш" зі складу збройних сил Росії на Наддніпрянському напрямку розповів, що окупанти бояться штурмувати острови на Дніпрі та форсувати річку. За словами партизана, кількість випадків саботажу лише зростає.

Російські військові навмисно ламають човни: пошкоджують мотори, пробивають гумові човни чи навіть самостійно передають координати Силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива.

Відомо, що у 126-й окремій бригаді берегової оборони збройних сил країни-агресорки зафіксовано три службові розслідування, пов'язані із саботажем. Для російського командування це стало справжньою проблемою.

Ми закликаємо інших російських військових наслідувати їхній приклад. Така проста дія, як пошкодження човна, може врятувати вас від неминучої смерті. Ці острови вам не потрібні, а виконання наказів командування – це шлях в один кінець,

– закликали в "Атеш".

Попри це, окупанти постійно штурмують острови на Херсонщині. Ба більше, речник Сил оборони Півдня раніше повідомляв, що російська армія зібрала 300 човнів на лівобережжі для перетину Дніпра.

Як відомо, нині окупанти хочуть створити плацдарм на правобережжі Дніпра. Проте такі штурми закінчуються для ворога величезними втратами.