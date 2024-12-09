Про це в етері 24 Каналу наголосив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, підкресливши, що забезпечити логістику через річку Дніпро – вкрай важке завдання.

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Квиток в один кінець

Зі слів Сазонова, якщо російські солдати перейдуть на берег, який контролюють ЗСУ, то будуть знищені українськими захисниками. Адже повноцінно вести бойові дії росіяни не зможуть, бо не матимуть необхідної кількості озброєння для цього через складнощі з логістикою, які в них виникнуть.

Як вони собі постачатимуть кулемети, артилерію, дрони? А без цього воювати їм не вдасться. Для росіян, які спробують форсувати Дніпро – це буде квиток в один кінець. Щодо переходу річки й створення плацдарму, можу сказати росіянам так: "Ласкаво просимо",

– озвучив Сазонов.

Плацдарм без належного забезпечення стає могилою

Військовослужбовець ЗСУ нагадав, що противник раніше створив 2 плацдарми на березі невеличкої річки Оскіл під Куп'янськом Харківської області. Однак якщо немає логістики, то нема можливості постійно постачати бойові комплекти, харчі, воду тим окупантам, які утримують плацдарм, і тоді він стає для них могилою.

Один плацдрарм (південний) там знищено Силами оборони України повністю, інший (північний) суттєво зменшили і ймовірно скоро зачистять до кінця. Це питання декількох днів,

– зазначив Сазонов.

Великі амбіції, маленькі ресурси

Загалом, зі слів військовослужбовця ЗСУ, росіяни досі мають амбіції щодо наступу в Запорізькій області, на цьому напрямку зосереджено доволі багато російських військ.

"На Покровському, Курахівському, Времівському напрямках теж, але там 70 – 90 тисяч солдатів. Нагадаю, що на невеличкій Авдіївці ворог концентрував 120 тисяч людей особового складу і безліч військової техніки. Скільки часу в них на це місто було витрачено? Це при тому, що ЗСУ тоді мали "снарядний голод", – нагадав Сазонов.

Амбіції у ворога є, а от можливостей – нема. Противник, зі слів військовослужбовця ЗСУ, сам визнає, що втрачає свій особовий склад швидше, ніж поповнює. Зараз Росія в середньому набирає протягом місяця 21 тисячу солдатів.

Сазонов озвучив, що в нього склалось враження, що російські війська дуже поспішають до певного дедлайну, ймовірно до 20 січня 2025 року (інавгурації Трампа), тому кидають в пекло війни всі свої резерви, не рахуючи, що врешті в них залишиться.