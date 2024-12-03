Переправитися через водну перешкоду їм вдалося завдяки перевазі у силах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Правий берег Осколу перебуває під контролем ЗСУ

На щастя, українській армії вдалося вибити росіян із цього плацдарму. Операцію проводили за підтримки артилерії та підрозділів БпЛА.

Про це у Генштабі повідомили вранці 3 грудня.

Воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника. В результаті успішної операції ворога було знищено,

– додали у ЗСУ.

Тож тепер правий берег Осколу перебуває під контролем України. Захисники уже підняли українські прапори над Новомлинськом.

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Нагадаємо, що Сили оборони зупинили стрімке просування армії ворога на Харківщині. Однак там часто виявляють диверсійні групи. Так було і біля річки Оскіл.

Росіяни постійно зазнають серйозних втрат, але продовжують шукати все хитріші тактики, зокрема, вони переодягаються в українську форму та пробираються в тил.