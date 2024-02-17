Командувач ОСУВ "Таврія" підтвердив, що отримав розпорядження про виведення військ. Захисники перейшли на заздалегідь підготовлені позиції.

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Перевага снарядів була – десять до одного

У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями – це єдине правильне рішення,

– додав Тарнавський.

За словами бригадного генерала, оточення наших військ не допущено. Українські герої вже зайняли оборону на визначених рубежах.

Раніше Олександр Сирський наголосив, що підставою для ухвалення ріщення була загроза оточення. Отож заради збереження особового складу місто покинули. Головком зауважив, що українські військові виконали бойове завдання, адже знищували найкращі ворожі частини, а також прорідили живу силу та техніку окупантів.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що Україна обов'язково поверне собі Авдіївку.

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