Однак навіть попри те, що сил у ворога у рази більше, нашим хоробрим воїнам вдається завдавати йому неймовірно великих втрат. Про це розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

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Військовий розповів, що окупанти зовсім не рахуються зі своїми втратами. За його словами, наразі складно порахувати, у якій кількості тут гинуть загарбники.

Лише під час штурму на одну нашу позицію вчора вони втратили приблизно 80 солдатів.

Загалом, каже Жорін, українцям вже вдалося знищити понад 4 тисячі російських військових. Втрат таких масштабів, які під Авдіївкою, ворог не зазнавав ще ніде.

Водночас майор нагадав, що бійцям Третьої штурмової бригади протистоять щонайменше 6 бригад російської армії, одна бригада "днр", спецназ гру і ще "якихось їхніх ССО-шників".

І щоб ви розуміли розподілення сил: є деякі позиції, де тримають оборону 6 українських воїнів, а штурмують – близько 100 п*д*р*в,

– розповів про героїзм українців Жорін.

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