Про це заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає 24 Канал. Як відомо, президент України прибув до Берліна в межах свого "європейського турне".

До вашої уваги У Авдіївці немає заблокованих українських підрозділів, – Тарнавський

"Я не говоритиму, які нові підходи вони (українське військове керівництво – 24 Канал) застосовують. Їхнє завдання – робити все, щоб захистити передусім наших людей", – зазначив Зеленський.

Президент також додав, що перебуває на постійному контакті з українським командуванням і детально розуміє, що відбувається в Авдіївці.

Зверніть увагу! Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив про рішення залишити позицію "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.

Потрібно обходитись якнайменшими втратами

Українські військові героїчно утримують оборону, не даючи ворогу просуватись. Але життя захисників має бути в пріоритеті.

Це головний сигнал від мене: наші військові – це найголовніше, що в нас є. Це і є наша головна зброя,

– наголосив Зеленський.

Зверніть увагу! Аналітики ISW вважають, що в разі захоплення Авдіївки Росія не матиме оперативного успіху – лише політичний і медійний.

Ситуація в Авдіївці: останні новини