Про це заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає 24 Канал. Як відомо, президент України прибув до Берліна в межах свого "європейського турне".
До вашої уваги У Авдіївці немає заблокованих українських підрозділів, – Тарнавський
"Я не говоритиму, які нові підходи вони (українське військове керівництво – 24 Канал) застосовують. Їхнє завдання – робити все, щоб захистити передусім наших людей", – зазначив Зеленський.
Президент також додав, що перебуває на постійному контакті з українським командуванням і детально розуміє, що відбувається в Авдіївці.
Потрібно обходитись якнайменшими втратами
Українські військові героїчно утримують оборону, не даючи ворогу просуватись. Але життя захисників має бути в пріоритеті.
Це головний сигнал від мене: наші військові – це найголовніше, що в нас є. Це і є наша головна зброя,
– наголосив Зеленський.
Ситуація в Авдіївці: останні новини
- Для посилення оборони Авдіївки туди перекинули Третю штурмову бригаду. Бійці вже провели рейд та уразили дві ворожі бригади.
- Силам оборони України доводиться 24/7 відбивати ворожі штурми, яких буває понад 50 лише у світлу пору доби. Ба більше, на деяких ділянках захисники відбиваються на 360°.
- Українські військові змушені утримувати оборону в умовах тотальної нестачі боєприпасів. Критична ситуація зумовлена затриманням західної допомоги, зокрема від США.