У Авдіївці точаться запеклі бої. Командувач Олександр Тарнавський зазначив, що ворог завдає масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняє штурми одночасно з декількох напрямків.

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Посилили забезпечення підрозділів

Олександр Тарнавський розповів, що для того, аби розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії.

Логістика – працює,

– наголосив він.

За дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України, захисникам і захисницям Авдіївки збільшили обсяги постачання боєприпасів.

Важливо! Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає.

Тарнавський наголосив, що в пріоритеті – збереження життів наших воїнів. За його словами, українські підрозділи з несуттєвими втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. У разі потреби на інших загрозливих напрямках також відбудуться маневри.

Крім цього, противник зазнає величезних втрат у живій силі. Зокрема, за добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян становили 711 осіб – найбільше в цьому році.

Ворог спровокував пожежу на коксохімічному заводі. У результаті обстрілів загорілася цистерна із залишками нафталіну. Під прикриттям густого диму окупанти намагаються штурмувати позиції українських захисників.

Наші бійці відійшли

Бійці Третьої штурмової перебувають в Авдіївці вже 12 днів і займають смугу всередині міста. Заступник командира Родіон Кудряшов зазначив, що воїни вдаються до маневрів.

За його словами, є певні етапи цих дій. Він зазначив, що доводиться відходити з позицій, тому що їх рівняють із землею, тобто якщо позиція зруйнована, наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції для того, щоб утримувати лінію оборони.

Також у деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста і теж переходимо на більш вигідні позиції для того, щоб якісніше чинити опір,

– сказав заступник командувача.

Кудряшов також відреагував на заяви окупантів про те, що вони захопили позиції в районі "Зеніту". За його словами, це має більше психологічний вплив.

Важливо! О 14:42 16 лютого Олександр Тарнавський заявив про відхід бійців із "Зеніту".

У 110-й окремій механізованій бригаді, яка тримає Авдіївку з початку повномасштабної війни, відзначили, що ворог спрямовує на цей напрямок колосальні сили. Проти наших військових – понад 12 окремих з'єднань противника.

Наші хлопці в нелюдських умовах під щохвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційним бомбардуванням виконують поставлені задачі,

– мовиться в повідомленні бригади.

Захоплення Авдіївки не матиме стратегічного значення, – ISW