Росія давно використовує великі десантні кораблі (ВДК) для перекидання військових вантажів в умовах малої пропускної спроможності та обмежень двічі ураженого Кримського мосту. Зменшення чисельності цих кораблів має величезне значення для України, особливо з метою зменшення логістичних можливостей окупантів на південному напрямку.

14 лютого 2024 року в день власних тезоіменин пішов на дно Чорного моря черговий російський воєнний корабель на ім'я "Цезар Куніков". Це російський великий десантний корабель проєкту 775 (за складеною не без іронії класифікацією НАТО – Ropucha-class).

24 Канал підрахував, скільки ВДК ще залишилося в Росії, а скільки вже знищено. А також, яка ціна руйнування Чорноморського флоту Росії.

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Скільки великих десантних кораблів залишилося у Росії

Посудина довжиною 112 метрів і водозаміщенням до 4 тисяч тонн, приблизною вартістю у 85 мільйонів доларів та можливою кількістю окупантів на борту в 87 персон була знищена внаслідок зустрічі з українськими морськими дронами, на які збирали всі люди доброї волі шляхом краудфандингу. 14 лютого вони отримали непогані дивіденди від своїх умовних 40 гривень.

Росія ж натомість отримала чергову ганьбу та ще більше проблем. Після неминучої загибелі "Цезаря Кунікова" у росіян в Чорному морі в складі флотилії (саме флотилії, бо відсутній флагман – крейсер "Москва" незабаром буде святкувати вже 2 річницю на дні) залишилось лише 9 великих десантних кораблів.

Щоправда, далеко не всі вони можуть виконувати якісь бойові завдання, адже вже познайомились з силою ЗСУ. Тому 9 має вказуватися із зірочкою.

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Зверніть увагу! Нині флотилія Росії перебуває в пастці в Чорному морі – відповідно до конвенції Монтре, Туреччина не пропускає і не випускає воєнні кораблі через Босфорську та Дарданелльську протоки.

Росія це врахувала та на початку вторгнення пригнала у Чорне море по три своїх ВДК з Балтійського та Північного флоту.

Тож напередодні 24 лютого 2022 року у складі Чорноморського флоту Росії було 13 ВДК. Планувалося, що ними росіяни проведуть десантні операції з захоплення Одеси та всього Чорноморського узбережжя (відповідні навчання росіяни проводили з 2015 року й мали все відпрацювати, як вони вважали, – "ідеально").

Але спочатку погода, а потім українські ракети та авіація зруйнували цей план, а далі всі ці кораблі перетворилися на мішені, а Чорне море – на український тир.

Четвертий повністю знищений російський ВДК

"Куніков" став четвертим повністю знищеним російським ВДК проєкту 775 у Чорному морі.

"Цезар Куніков" перед затопленням – порівняння до і після / скриншот з відео ГУР МО і фото росЗМІ





Першим був "Саратов" – його ще 24 березня 2022 року було знищено в Бердянську Сухопутними військами за допомогою старенької, але надійної "Точки-У".

Тоді ж під гарячу українську руку потрапив "Цезар Куніков" – він був уражений, загинув його капітан пан Чирва (про це стало відомо у квітні 2022 року), але сам корабель залишився на ходу.

Потім естафету прийняв ВДК "Мінськ" – його потопили 13 вересня 2023 року Повітряні сили на рейді Севастополя (разом із підводним човном).

Третім 26 грудня 2023 року закінчив свій життєвий шлях ВДК "Новочеркаськ" – його знайшли та рознесли на атоми у Феодосії українські авіатори та ракети союзників.

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Крім того, ще 4 російські ВДК перебувають на ремонтах різного рівня складності й не факт, що взагалі повернуться до служби. Серед них всім відомий "Олєнєгорський горняк" (щоб це не було). Назвати це якось інакше, ніж розгром просто не повертається язик.

Отже, з 9 ВДК, що залишились у росіян, готовими до виконання бойових завдань можна вважати лише 5. Зі стартових 13, нагадаємо вкотре. Серед них і ВДК Росії з назвою, яка говорить сама за себе – "Орськ", це ВДК проєкту 1171.



ВДК "Орськ" / Фото росЗМІ

Що в Росії залишилось з ВДК у Чорному морі:

"Орськ", ВДК проєкту 1171 "Тапір"

"Ніколай Фільченков", ВДК проєкту 1171 "Тапір

"Ямал", ВДК проєкту 775 "Ропуха"

"Азов", ВДК проєкту 775 "Ропуха"

"Калінінград" (Балтійського флоту), ВДК проєкту 775 “Ропуха”

"Георгій Победоносєц" (Північного флоту), ВДК проєкту 775 “Ропуха”

"Корольов" (Балтійського флоту), ВДК проєкту 775 “Ропуха”

"Олєнєгорський горняк" (Північного флоту, отримав пошкодження у Новоросійську), ВДК проєкту 775 “Ропуха”

"Петр Моргунов" (Північного флоту), ВДК проєкту 11711 типу "Іван Грен".



Проєкт 11711 типу "Іван Грен": "Петр Моргунов" / Фото росЗМІ

Що означає знищення ВДК для Росії

Крім потужного психологічного ефекту це в першу чергу болісний удар по логістиці окупантів. Після серії уражень Керченського мосту окупанти спробували зробити акцент на морські перевезення для забезпечення власного контингенту в Криму та Приазов'ї. Заради цього вони перетворили свої великі десантні кораблі на пороми.

Нагадаємо, що потенціал ВДК цього типу – перевезення 12 одиниць техніки та 340 одиниць десанту.

Тепер у російських військ у стратегічно важливому районі бойових дій буде менше боєприпасів та зброї. Оскільки відновити кількість транспортів Росія не може, це позначиться на рівні забезпечення сухопутних окупантів.

Крім того, Росія використовує ВДК як такі собі "допоміжні крейсери", щоб контролювати акваторію Чорного моря, тобто – загрожувати цивільному судноплавству та зерновому коридору. Тепер ця можливість суттєва обмежена, бо рештки чорноморської флотилії сховалися за бонами в Севастополі або взагалі втекли до Новоросійська.

Також системне вибивання силами оборони ВДК може зіграти злий жарт з російським окупаційним контингентом у майбутньому. Коли ЗСУ знищать Керченський міст – російські війська опиняться у мишоловці, з якої зможуть вибратись або на літаках чи гелікоптерах, або на надувних матрацах, бо ВДК вони вже не матимуть.

Це може бути серйозною втратою логістичного інструменту. Тому що, фактично, так званий "Кримський міст" не використовується зараз для військової логістики через ті пошкодження, які він отримав внаслідок спільної операції Служби безпеки України і Військово-морських сил ЗСУ. Є висока ймовірність, що вони для цього використовують саме морську військову логістику. Враховуючи те, що великі десантні кораблі за призначенням в Чорному морі вони використовувати не можуть досить давно, єдине що їм залишається – підпрацьовувати поромами, аби перевозити військові вантажі,

– заявляв речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук ще 27 грудня 2023 року.

Скільки коштує "бенкет" на дні морському

Для Росії це невідновлювані втрати, але вони також мають і цінове значення. Його порахували фахівці з Forbes.

Так, один корабель проєкту 775 – це приблизно 85 мільйонів доларів США. Якщо скласти все до купи, маємо цікаву арифметику: 85 мільйонів доларів за "Цезаря", стільки ж за "Новочеркаськ" і "Мінськ". Плюс 75 мільйонів за "Саратов" (цей корабель старіший на 20 років і представляє архаїчний проєкт 1711).

Тобто маємо 330 мільйонів доларів безповоротних втрат. Скільки на ці гроші можна було б зробити теплих туалетів в Росії – питання риторичне з зірочкою.

При цьому для росіян все ж є добрі новини – оскільки "Цезаря Кунікова" потопили у відкритому морі, є можливість записати більшість загиблих членів екіпажу до таких, що зникли безвісти (як вже було з крейсером "Москва"), а значить – не платити "гробові".

Схоже, саме на цій позитивній економії й сконцентруються пропагандисти країни-окупантки, якщо наважаться розповісти глядачам історію про оптимістичну загибель свого чергового ВДК.

Власне, приблизно так було й у 1904 році, коли бездарна загибель крейсера "Варяг" перетворилася на пісню та стала народним російським хітом. Можливо, вже зараз риму до слова "Куніков" шукає якийсь умовний Кіркоров.