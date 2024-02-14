У ГУР розповіли, що черговий російський корабель потопили за допомогою дронів Magura. До слова, попереднє судно, а саме "Івановєц" теж атакували цими БпЛА.

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Це судно – одне з найновіших

Розвідники повідомили, що успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України.

Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5 біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка,

– мовиться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Цікаво, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому.

Також розвідники наголосили, що великий десантний корабель був одним із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Москва використовувала його під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Пошуково – рятувальна операція окупантів успіху не мала.

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