Знищення російського корабля підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що спецоперацію проводили спільно з Головним управлінням розвідки.
Що цьому передувало У Криму лунають вибухи: міг затонути корабель
Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР знищили великий десантний корабель окупанті – "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки,
– заявили у Генштабу ЗСУ.
До слова, ВДК "Цезар Куніков" не вперше опинився під атакою. Так, 24 березня 2022 року ЗСУ завдали ударів по порту в Бердянську, де окупанти розташували свої кораблі. Тоді вдалося знищити великий десантний корабель "Саратов", а "Цезар Куніков" – було пошкоджено. Окупанти відбуксирували судно на ремонт. У Росії відновили корабель й 14 травня 2023 року "Цезар Куніков" вийшов із заводу.
Цікаво, що під ударом в Бердянську також опинився великий десантний корабель "Новочеркаськ". Тоді окупанти також відбуксирували судно, однак ненадовго. У грудня 2023 року "Новочеркаськ" вдалося знищити у порту Феодосії.
Ранок у Криму почався не з кави
- У тимчасово окупованому Криму зранку 14 лютого почали лунати потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що після них в акваторії Чорного моря почав виднітися дим.
- Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляв, що після вибухів у морі біля берегів Криму фіксували американський БпЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Він призначений для ведення розвідки.
- Після вибухів над Чорним морем почали літати російські гелікоптери. Спочатку там помітили 2 Мі-8, а згодом поблизу з місцем вибухів з'явився і Ка-27. Він має кілька модифікацій, одна з яких передбачає проведення пошуково-рятувальних операцій.
- Журналісти "Суспільного", посилаючись на власні джерела у ГУР, заявили, що уразити судно вдалося дронами. ВДК "Цезар Куніков", вочевидь, "успішно відбив атаку" й пішов на дно. Водночас пропагандисти заявляють, що екіпаж судна буцімто живий.
- У ГУР МО підтвердили, що "Цезар Куніков" знищили морськими дронами "Magura V5". Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13".