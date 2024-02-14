Знищення російського корабля підтвердили у Генштабі ЗСУ. Там додали, що спецоперацію проводили спільно з Головним управлінням розвідки.

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Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР знищили великий десантний корабель окупанті – "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки,

– заявили у Генштабу ЗСУ.

До слова, ВДК "Цезар Куніков" не вперше опинився під атакою. Так, 24 березня 2022 року ЗСУ завдали ударів по порту в Бердянську, де окупанти розташували свої кораблі. Тоді вдалося знищити великий десантний корабель "Саратов", а "Цезар Куніков" – було пошкоджено. Окупанти відбуксирували судно на ремонт. У Росії відновили корабель й 14 травня 2023 року "Цезар Куніков" вийшов із заводу.

Цікаво, що під ударом в Бердянську також опинився великий десантний корабель "Новочеркаськ". Тоді окупанти також відбуксирували судно, однак ненадовго. У грудня 2023 року "Новочеркаськ" вдалося знищити у порту Феодосії.

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