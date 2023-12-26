Спершу про подію написали багато місцевих телеграм-каналів, а згодом визнала й окупаційна адміністрація. Кримський міст у цей час також перекривали.
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Вибухи у Феодосії: що відомо на цей час
Російські та українські телеграм-канали написали про вибухи в районі порту у Феодосії приблизно о 03:30 ночі 26 грудня. Мовилося про надзвичайну подію на одній із баз російського флоту.
Жителі Феодосії також чули та бачили вибухи в районі порту, що й зафіксували у відео та фотографіях та поділилися ними у мережі. Окупанти, ясна річ, заявили про успішну роботу ППО – а проте зображення доводять якраз протилежне.
Що відбувалося вночі у Феодосії: дивіться відео з мережі (увага, присутня лайка)
За інформацією місцевих каналів, яку наразі неможливо перевірити, вибух стався на кораблі. Причім це може бути судно з Ірану, яке начебто привезло окупантам "Шахеди".
Знищення ВДК "Новочеркаськ"
А о 03:47 командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у телеграмі згадав цю ж інформацію та подякував усім причетним за знищення ВДК "Новочеркаськ".
А флоту у Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Російської Федерації – крейсером "Москва" – прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ",
– написав він.
- Загалом і минулий тиждень у Криму не був спокійним. Скажімо, вдосвіта 20 грудня на окупованому півострові лунали вибухи. Партизани розповіли, що були прильоти щонайменше на двох об'єктах.
- Також 23 грудня місцеві телеграм-канали писали про роботу протиповітряної оборони, а окупаційна адміністрація перекривала Кримський міст. Ба й 24 грудня кримці чули гучні звуки – у Севастополі зранку пролунав вибух.