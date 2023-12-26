Спершу про подію написали багато місцевих телеграм-каналів, а згодом визнала й окупаційна адміністрація. Кримський міст у цей час також перекривали.

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Вибухи у Феодосії: що відомо на цей час

Російські та українські телеграм-канали написали про вибухи в районі порту у Феодосії приблизно о 03:30 ночі 26 грудня. Мовилося про надзвичайну подію на одній із баз російського флоту.

Жителі Феодосії також чули та бачили вибухи в районі порту, що й зафіксували у відео та фотографіях та поділилися ними у мережі. Окупанти, ясна річ, заявили про успішну роботу ППО – а проте зображення доводять якраз протилежне.

Що відбувалося вночі у Феодосії: дивіться відео з мережі (увага, присутня лайка)

За інформацією місцевих каналів, яку наразі неможливо перевірити, вибух стався на кораблі. Причім це може бути судно з Ірану, яке начебто привезло окупантам "Шахеди".

Знищення ВДК "Новочеркаськ"

А о 03:47 командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у телеграмі згадав цю ж інформацію та подякував усім причетним за знищення ВДК "Новочеркаськ".

А флоту у Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом Чорноморського флоту Російської Федерації – крейсером "Москва" – прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ",

– написав він.

Зверніть увагу: Феодосія – це місто на південному сході окупованого Росією Криму. У її порт перебазували частину російських кораблів після серії успішних українських ударів по Севастополю.