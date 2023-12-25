Наразі відбувається знищення великих резервів в глибоких тилах противника – у Росії та окупованих територіях, зокрема, у Криму, де концентруються бази Чорноморського флоту, авіація та морські системи. Такою інформацією з 24 Каналом поділився генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Генерал армії наголосив, що українські військові стратегічно нищать ворожі резерви на всіх ділянках:

на лінії бойового зіткнення, на "нулі" – Авдіївка, Мар'їнка, Куп'янськ, Сватове, Кремінна, Запоріжжя;

на окупованій території, зокрема у Криму – штаби, аеродроми, нафтобази, пункти запуску "Шахедів", склади боєприпасів, сховища озброєння й техніки, конкретні пускові установки та бази їхнього розташування, як-от С-400 та ракети "Онікс".

Цікаво! У вересні 2023 року Сили оборони України успішно знищили вже другий ЗРК С-400 у поки окупованому Криму завдяки комплексній атаці. А в жовтні дрони СБУ уразили комплекс С-400 біля російського Бєлгорода. Ціна такого комплексу становить 1,2 млрд доларів.

Україна має багато законних цілей для завдання удару. Зараз відбувається симбіоз розвідки – агентурної, технічної, космічної разом з партнерами та радіолокаційної. Сили оборони виявляють місця дислокації вищеперерахованих об'єктів або інших. Потім відпрацьовується комплексна модель наведення, тому що окупанти в Криму мають систему ППО. Спочатку українські військові проводять відвертальні удари умовно безпілотниками, а потім основні – ракетами Storm Shadow або SCALP, які точково атакують великі об'єкти.

Потужними системами іноземного виробництва або українського виробництва. Вже маємо ракети, які б'ють до 1000 кілометрів. Дрони балістичного типу до 800 – 1000 кілометрів. Уже ворог не почуватиметься спокійно в Криму та на інших окупованих територіях. Також говоримо про останні тижні, щоб завдавати ударів по території всієї Росії від Москви і до кордонів з Україною – Підмосков'я, сама Москва, Ростовська та Білгородська області, нафтобази, комунікації та радіолокаційні системи "Сонцепьок",

– наголосив Маломуж.

Сили оборони сьогодні нищать резерви як на полі бою, так і у глибокому тилу противника – модель, яку обрало військове командування, крім утримання позицій на Бахмутському, Авдіївському та Лимано-Куп'янському напрямках та бойових дій на інших.

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