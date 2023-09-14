На тимчасово окупованому Кримському півострові вже другу ніч дуже неспокійно і це приносить результативні наслідки. Про неймовірні операції та їхнє вдале планування 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Дивіться також По окупантах били дрони та "Нептуни": що відомо про ранкову атаку Євпаторії 14 вересня

Не Кримським мостом єдиним

Як тільки безпілотники з'являються на російських радарах в Криму, окупанти поспішно перекривають Кримський міст, вважаючи його пріоритетною ціллю для України. У цьому вони, звичайно, мають рацію, але помиляються в іншому – безпілотники не завжди летять у Кримський міст.

В цьому випадку система С-400 "Тріумф" – є другою за короткий період часу. У Росії досить обмежена кількість цих систем, а зробити їх зараз додатково не можуть. Першу установку знищили на Тарханкуті, зараз – під Євпаторією,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Дуже цікавою деталлю є те, то рік тому у серпні, російські туристи сфотографувались на пляжі, де була розташована С-400. Ба більше, зробили ще вдаліший крок – відзначили геолокацію. Фото зробили біля Озера Солоного.

Окупанти ж, не довго думаючи, перетягнули установки приблизно на кілометр, бувши впевненими, що їх там не знайде. Однак, як то кажуть, не так склалось, як гадалось.

У чому унікальність операцій в Криму

"Склалась цікава послідовна ситуація. Спочатку ми зачищаємо острів Зміїний від росіян та їхніх радіолокаційних систем, тобто "закрили їм очі" зовсім близько до нас. Потім ми зачищаємо "вежі Бойка", забираємо звідти ретранслятори. До цього була знищена система С-400 "Тріумф", тобто ми ще одні очі росіянам закриваємо, які дивляться на акваторію Чорного моря і до Одеси", – зауважив політтехнолог.

Тож завдяки попереднім зачисткам, ракети Storm Shadow у ніч на 13 вересня змогли вразити у Севастополі великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону", який є носієм, "Калібрів".

Вразити підводний човен – це вкрай складне, комплексне завдання. Тобто там мають бути літаки, гелікоптери, кораблі. Коли він (човен – 24 Канал) у воді у нас немає методів, як його знищити. Єдиний спосіб його знищити був, коли його піднімуть над водою,

– зауважив Тизенгаузен.

Таке рішення є неймовірно продуманим та складним для виконання. Однак наші спецслужби втілили задум у життя.

"Геніально просто, як на мене. І ось зараз ми ще одну систему С-400 "Тріумф" знищуємо під Євпаторією, у Заозерному. Ще одне око росіянам, як то кажуть, закриваємо на акваторію Чорного моря", – підкреслив політтехнолог.

Тим часом у СБУ радять росіянам готуватись до нових "сюрпризів" у Криму.

Знищення ППО у Криму: що відомо