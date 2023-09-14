Для окупантів ранок 14 вересня почався не з кави. Мешканці повідомляли про атаку дронами. Невдовзі стало відомо, що пролунали вибухи у районі військової частини.

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Дрони летіли під Євпаторію

Спочатку надходили повідомлення від місцевих мешканців. Вони припускали, що працює ППО, адже їх привчили: чуєте вибухи – отже працює ППО. Потім уже в мережі з'явилися фото, на яких можна побачити, що було влучання, а не збиття безпілотника. Пізніше місцеві припускали, що могло бути влучання в установку ППО.



В Євпаторії пролунали потужні вибухи / Фото "Кримський вітер"



Фото вибуху в Євпаторії з іншого ракурсу / Фото "Кримський вітер"

Після вибуху повідомили, що безпілотники продовжують летіти на Євпаторію. У "Суспільному" невдовзі підтвердили, що в місті працюють вибухи. Місцеві мешканці розповіли, що вибухів було відразу декілька.

Мешканці зафільмували вибух в Євпаторії: дивіться відео

У місцевих пабліках почали писати, що вибухи, ймовірно, пролунали у районі Заозерного. Вони нарікали на те, що від вибухової хвилі у багатьох "будинки ходили ходуном".

Вибух в Євпаторії зняли очевидці: дивіться відео

Місцеві розповідають, що "найяскравіший" вибух пролунав о 05:40. Його чули у районі населених пунктів Заозерне та Уютне.

"Найяскравіший" вибух пролунав о 05:40: дивіться відео

Практично відразу ж журналісти поспілкувалися під час телемарафону з речницею ОК "Південь" Наталією Гуменюк. У неї спитали, що ж відбувається в Євпаторії. Спікерка усміхнулася та закликала трішки зачекати.

Можливо, і знаю, але поки що зарано. Треба насолодитися процесом. Ви абсолютно праві: зосередження військових об'єктів, наявність поруч аеродрому. Все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планова. Цілі законні, цілі військові, "бавовна" квітне,

– констатувала Наталія Гуменюк.



Мешканці наробили чимало фото вибухів в Євпаторії / Фото "Кримський вітер"



Мешканці наробили чимало фото вибухів в Євпаторії / Фото "Кримський вітер"



Мешканці наробили чимало фото вибухів в Євпаторії / Фото "Кримський вітер"

Власне, пізніше журналістам "Суспільного" підтвердили, що у районі суспільного пролунали вибухи. Ним роз'їжджали карети швидкої допомоги, а також рятувальники. Звернімо увагу на те, що у районі вибуху – військова частина №85683.

Варте уваги! Під час атаки Євпаторії дронами перекрили рух Кримським мостом.

Зауважимо, що невдовзі у міноборони Росії похизувалися, що буцімто вдалося збити 11 безпілотників над Кримом.

ЗСУ знищили російську ППО

Але про все по черзі. Невдовзі після того, як стало відомо про атаку дронами Євпаторії, висловили припущення, якою ж була ціль. Імовірно, йшлося про військову базу ППО та засоби РЛС.

Приблизні місця ударів БпЛА / OSINTtechnical

Власне, поблизу місць, де мешканці чули вибухи, розташована станція з радіоелектронним куполом діаметром близько 30 метрів. Також там розміщена РЛС "Оборона".

ЗСУ атакували базу РЛС окупантів / Радіо Свобода

Трохи далі розміщений радіотелескоп П-400 (РТ-32). Діаметр його тарілки – 32 метри. Він має замінити РТ-70 на випадок, якщо вона буде несправною.

Потужний прилад розташований біля Євпаторії / Радіо Свобода

Але і це ще не все. У районі "бавовни" російські загарбники розміщували ЗРК С-300 та С-400. Власне, інформацію про це ще торік злив один з туристів, який зробив фото на фоні установки.

Неподалік розташовані засоби ППО / Радіо Свобода

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Згодом джерела 24 Каналу в СБУ розповіли, що цієї ночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України спільно провели унікальну спецоперацію. Під час неї вдалося "відмінусувати" російський комплекс ППО "Тріумф", який коштує 1,2 мільярда доларів США.

Кажуть, що спочатку безпілотники вразили "очі" комплексу – радари та антени. Після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС виконали свою роботу. Вони випустили дві крилаті ракети "Нептун" та вдарили ними по "Тріумфу".

У СБУ зазначають, що на росіян у Криму очікують нові сюрпризи. Раніше очільник відомства Василь Малюк підкреслив, що "бавовна палала і буде палати".

Атака дрона і Ані Лорак

Вже не вперше ми чуємо про те, що Ані Лорак донатить на ЗСУ. Не минулося без сліду співачки і цього разу. Один з безпілотників, який упав в Євпаторії, містить на борту подяку виконавиці. Власне, на уламках одного з дронів було написано: "Ані Лорак, дякую за борт!"



На безпілотнику написали подяку співачці Ані Лорак / Фото з росЗМІ

За наявною інформацією, цей дрон упав на вулиці Демишева. Територію навколо вирішили загородити, щоб ніхто не ходив. Але очевидці все одно встигли зняти безпілотник на землі. Один із них нарікав на неприємний запах і не надто добирав слова.

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