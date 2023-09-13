У Севастополі прогриміло відразу кілька вибухів, після чого виникла пожежа. Усе, що відомо про комбіновану атаку по військових об'єктах Росії в окупованому Севастополі, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Скільки вибухів пролунало в Севастополі

Під час нічної атаки в окупованому росіянами Севастополі пролунали щонайменше сім вибухів. Гучні вибухи лунали в районі Південної бухти в районі судноремонтного заводу.

Унаслідок вибухів у небі було видно яскраві спалахи і дим. Також рух автотранспорту Кримським мостом, який з'єднує окупований Крим із територією Росії, в цей час був перекритий.

Росія підтвердила приліт по військових об'єктах

Підконтрольний Росії так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по місту. Він підтвердив, що атаки зазнали не цивільні об'єкти.

"У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об'єкті, за попередньою інформацією, пожежа сталася через ракетну атаку", – йдеться у повідомленні.

За словами Развожаєва, пожежі надано четвертий клас.

Вибухи та пожежа сталися на судноремонтному заводі, де здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту Росії.

У мережі пишуть, що всі три осередки пожеж після прильоту ракет розташовані на території судноремонтного заводу: два в Південній бухті й один у Корабельній бухті.

Крім того, прильоти підтвердило й міноборони Росії. Міністерство оборони Росії заявило про пошкодження внаслідок нічного удару двох своїх кораблів, які перебували на ремонті на заводі в Севастополі в окупованому Криму.

У міноборони Росії заявляють, що нібито збили 7 з 10 крилатих ракет та всі три морські дрони. Однак це інформація не збігається зі свідченнями очевидців, які чули сім вибухів.

Кремлівський прихвостень Развожаєв також заявив, що внаслідок нічної атаки постраждало 24 людини, у чотирьох – стан середнього ступеня тяжкості.

Водночас російське міноборони інформує, що нібито двоє людей загинули і 26 постраждали. Загиблі та постраждалі – це нібито співробітники заводу.

У Севастополі може бути пошкоджений великий десантний корабель

Наразі немає офіційної інформації про те, які кораблі зазнали пошкодження. Водночас російські ЗМІ та пабліки пишуть, що пошкоджень міг зазнати російський великий десантний корабель.

У мережі пишуть про різні типи кораблів. Мовиться як про "Цезар Куніков" або однотипний "Новочеркаськ", так і про підводний човен. Однак ця інформація не офіційна та потребує підтвердження.

Разом з тим, слід звернути увагу, що в складі Чорноморського флоту чотири великі десантні кораблі проєкту 775: "Цезар Куніков" (бортовий номер 158), "Новочеркаськ" (142), "Ямал" (156) і "Азов" (151).

У травні 2022 року "Крым.Реалии" писали, що в Севастополі на ремонті стоять одразу три великі десантні кораблі.

Тоді повідомлялося, що на західному березі Кілен-бухти, де розташований судноремонтний завод, було пришвартовано три ВДК: один без бортового номера біля входу в бухту, другий, також без номера, – в середині, а корабель "Азов" – у краєчку бухти.

Удар по Севастополю було зафіксовано супутниками NASA

Як інформує "Крым.Реалии", удар по Севастополю було зафіксовано супутниками NASA.

"Ось так територія Севастопольського морського заводу виглядає на світовій карті пожеж проєкту FIRMS. Вогонь був зафіксований супутниками о 4 годині ночі за місцевим часом", – мовиться у повідомленні.



Удар по Севастополю було зафіксовано супутниками NASA / Фото "Крым.Реалии"