Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук відреагував на нічні вибухи в окупованому Криму. Зокрема, Олещук подякував українським пілотам за бойову роботу.
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Севастополь атакували крилаті ракети
Таким чином, командувач Повітряних Сил ЗСУ натякнув, що удар по Севастополю завдала українська авіація. Що більше, Олещук анонсував нові атаки по окупантах.
А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу! Далі буде…,
– написав Олещук.
Що відомо про удар по Севастополю: подробиці
- Протягом ночі 13 вересня окупований Росією Севастополь зазнав комбінованої атаки. Окупанти підтвердили, що під ударом була не цивільна інфраструктура.
- Зокрема, російське міноборони заявили про удар дронів і крилатих ракет. Як відомо, на озброєнні України є два типи іноземних крилатих ракет – це британські Storm Shadow та їх французький аналог SCALP EG.
- Міноборони Росії заявляє, що Севастополь вразило щонайменше 3 ракети, а ще 7 буцімто було збито з допомогою "ПеВеО". Однак заяви росіян ставлять під сумнів свідчення місцевих жителів, які чули 7 вибухів.
- Росія офіційно підтвердила, що внаслідок атаки по Севастополю було пошкоджено два кораблі, які нібито були на ремонті. Також російське міноборони інформує, що внаслідок атаки нібито двоє людей загинули і 26 постраждали.
- Водночас у ГУР МО підтвердили, що внаслідок атаки по Севастополю пошкоджено великий десантний корабель і підводний човен. Який саме тип кораблів пошкоджено – не повідомляється.
- Зрештою, в українській розвідці зазначили, що також є пошкодження обладнання судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі.
- Додамо, що вночі 4 серпня надводний дрон уразив російський великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Цю операцію спільно провели СБУ з ВМС.