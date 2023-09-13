Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук відреагував на нічні вибухи в окупованому Криму. Зокрема, Олещук подякував українським пілотам за бойову роботу.

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Таким чином, командувач Повітряних Сил ЗСУ натякнув, що удар по Севастополю завдала українська авіація. Що більше, Олещук анонсував нові атаки по окупантах.

А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу! Далі буде…,

– написав Олещук.

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