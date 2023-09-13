Інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Мовиться про ураження великого десантного корабля та підводного човна.

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Унаслідок удару також пошкоджено обладнання судноремонтного заводу

Водночас Андрій Юсов не уточнив, про який саме тип суден мовиться.

Джерела "РБК-Україна" в розвідці інформують, що, окрім плавзасобів, внаслідок удару є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі, зокрема обладнання.

Зазначимо, що в мережі пишуть, що буцімто було уражено великий десантний корабель "Минск" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Унаслідок удару вони спалахнули. Обидва судна перебували на ремонті в сухому доці. Однак ця інформація потребує підтвердження.

Вибухи у Севастополі: подробиці

Уночі 13 вересня окупований Росією Севастополь зазнав комбінованої атаки. Російське міноборони і ставленики Кремля в окупованому Криму заявили про удар дронів і крилатих ракет.

Севастополь нібито атакували 10 крилатих ракет і три безекіпажні катери. Міноборони Росії фантазує, що нібито 7 ракет було збито, а катери – взагалі знешкоджено. Тим самим росіяни підтверджують приліт щонайменше трьох ракет.

Однак місцеві в Севастополі, зокрема в центрі міста, чули щонайменше 7 вибухів. Після вибухів спалахнула велика пожежа на судноремонтному заводі.

Російське міноборони інформує, що внаслідок атаки нібито двоє людей загинули і 26 постраждали. Загиблі та постраждалі – це нібито співробітники заводу.

Важливо зазначити, що так звана окупаційна влада підтверджує, що під атакою була не цивільна інфраструктура.

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