Але вже відомо, навіть офіційно місцева "влада" це визнала, що на місто була атака, внаслідок якої сталася пожежа. Зокрема, у районі Південної бухти.
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Нічні вибухи в Криму 13 вересня: що наразі відомо
У Севастополі приблизно о 3 ночі пролунало щонайменше 7 вибухів, пишуть "Крим.Реалії". При цьому від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, а в небі виднілися яскраві спалахи та дим. Це засвідчують фото та відео, зняті місцевими мешканцями.
Вибухи та пожежа в окупованому Севастополі / Фото з соцмереж
Місцеві зафіксували вибухи та пожежу й у відео:
Також відомо, що в цей час перекривали рух автотранспорту Керченським мостом.
У Південній бухті, де, як свідчать розповіді місцевих, найімовірніше, стався приліт, стоять кораблі та підводні човни російського окупаційного флоту. Також місцеві пабліки пишуть, що пожежа – на 13 судноремонтному заводі.
Ба більше, станом на 4 ранку місцеві продовжують чути вибухи, отже, атака ще не закінчилася.
- До слова, 10 вересня окупанти в Криму скаржилися на невідомі безпілотники. При цьому вони заявили, що знищили дрони, причому не один чи два, а цілих вісім. Жодних доказів чи бодай фото, ясна річ, немає.
- Також звернімо увагу, що українські захисники повернули під контроль України так звані "вишки Бойка", розташовані біля Криму у Чорному морі. Головне управління розвідки Міноборони України навіть показали унікальні фото з цієї спецоперації.