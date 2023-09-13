Але вже відомо, навіть офіційно місцева "влада" це визнала, що на місто була атака, внаслідок якої сталася пожежа. Зокрема, у районі Південної бухти.

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Нічні вибухи в Криму 13 вересня: що наразі відомо

У Севастополі приблизно о 3 ночі пролунало щонайменше 7 вибухів, пишуть "Крим.Реалії". При цьому від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, а в небі виднілися яскраві спалахи та дим. Це засвідчують фото та відео, зняті місцевими мешканцями.

Вибухи та пожежа в окупованому Севастополі / Фото з соцмереж

Місцеві зафіксували вибухи та пожежу й у відео:

Також відомо, що в цей час перекривали рух автотранспорту Керченським мостом.

Що кажуть окупанти: на Севастополь здійснено атаку, ППО відпрацювало. Начебто, як завжди, загальні слова, але є й докладніша інформація: у районі Кілен-балки – пожежа 4 класу не на цивільному об'єкті.

У Південній бухті, де, як свідчать розповіді місцевих, найімовірніше, стався приліт, стоять кораблі та підводні човни російського окупаційного флоту. Також місцеві пабліки пишуть, що пожежа – на 13 судноремонтному заводі.

Ба більше, станом на 4 ранку місцеві продовжують чути вибухи, отже, атака ще не закінчилася.