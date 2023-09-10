Буцімто було збито вісім безпілотників. Про це повідомили у міноборони Росії, інформує 24 Канал.
До теми Нема спокою у небі та на морі: росіяни скаржаться на атаку дронів у Бєлгороді та Криму
Крим "атакували" невідомі дрони
Так, російські терористи побідкались, що тимчасово окупований півострів нібито знову атакували безпілотники. За їхніми даними, сили ППО "знищили 8 дронів" над Чорним морем біля Криму.
Наскільки це правдива інформація – наразі невідомо. Жодних доказів та фото немає. Однак окупантам завжди маряться якісь безпілотники. І, традиційно, у цьому загарбники звинувачують Україну.
Росіянам часто маряться дрони у небі: останні новини
- Нагадаємо, нещодавно пропагандисти заявляли, що буцімто запобігли "спробі Києва" атакувати Росію безпілотниками. Мовляв, їх спрямували по території країни-агресорки, а "перехопили" у небі над Бєлгородською областю. Водночас нарікають окупанти на те, що в Строїтелі на вулиці Жукова спалахнула пожежа. Туди вирушила швидка допомога та пожежники.
- До речі, 25 серпня українські Сили спеціальних операцій атакували Чорноморський флот Росії дронами. Складність операції полягала в особливостях місцевого рельєфу. Так, спільна операція ССО ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони називалася "Top Gun". За допомогою ударних дронів 25 серпня українським військовим вдалося уразити об’єкти 126 бригади берегової охорони Чорноморського флоту.
- Під час атаки ЗСУ використали декілька безпілотників, які вразили місце дислокації зазначеного підрозділу. Той розташовувався в Перевальному, що в окупованому Криму.
- Окрім цього, 16 серпня близько 11 години безпілотниками спробували атакувати об'єкти на території Криму. Міноборони ворога повідомило, що дрон виявили та знищили засобами ППО.