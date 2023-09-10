Якобы были сбиты восемь беспилотников. Об этом сообщили в минобороны России, информирует 24 Канал.
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Крым "атаковали" неизвестные дроны
Так, российские террористы пожаловались, что временно оккупированный полуостров якобы снова атаковали беспилотники. По их данным, силы ПВО "уничтожили 8 дронов" над Черным морем возле Крыма.
Насколько это правдивая информация – сейчас неизвестно. Никаких доказательств и фото нет. Однако оккупантам всегда видятся какие-нибудь беспилотники. И, традиционно, в этом захватчики обвиняют Украину.
Россиянам часто видятся дроны в небе: последние новости
- Напомним, недавно пропагандисты заявляли, что якобы предотвратили "попытку Киева" атаковать Россию беспилотниками. Мол, их направили по территории страны-агрессорки, а "перехватили" в небе над Белгородской областью. В то же время жалуются оккупанты на то, что в Строителе на улице Жукова вспыхнул пожар. Туда отправилась скорая помощь и пожарные.
- Кстати, 25 августа украинские Силы специальных операций атаковали Черноморский флот России дронами. Сложность операции заключалась в особенностях местного рельефа. Так, совместная операция ССО ВСУ и других подразделений Сил обороны называлась "Top Gun". С помощью ударных дронов 25 августа украинским военным удалось поразить объекты 126 бригады береговой охраны Черноморского флота.
- Во время атаки ВСУ использовали несколько беспилотников, поразивших место дислокации указанного подразделения. Тот размещался в Перевальном, что в оккупированном Крыму.
- Кроме этого, 16 августа около 11 часов беспилотниками попытались атаковать объекты на территории Крыма. Минобороны врага сообщило, что дрон обнаружили и уничтожили средствами ПВО.