Якобы были сбиты восемь беспилотников. Об этом сообщили в минобороны России, информирует 24 Канал.

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Крым "атаковали" неизвестные дроны

Так, российские террористы пожаловались, что временно оккупированный полуостров якобы снова атаковали беспилотники. По их данным, силы ПВО "уничтожили 8 дронов" над Черным морем возле Крыма.

Насколько это правдивая информация – сейчас неизвестно. Никаких доказательств и фото нет. Однако оккупантам всегда видятся какие-нибудь беспилотники. И, традиционно, в этом захватчики обвиняют Украину.

Россиянам часто видятся дроны в небе: последние новости