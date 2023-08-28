Дроны все же смогли достичь села Перевальное, что в оккупированном Крыму. Россияне уже классически сообщали об успешной работе ПВО, однако снова им это не помогло.

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"Top Gun" во всей красе

Совместная операция ССО ВСУ и других подразделений Сил обороны называлась "Top Gun". С помощью ударных дронов 25 августа украинским военным удалось поразить объекты 126 бригады береговой охраны Черноморского флота.

Во время атаки ВСУ использовали несколько беспилотников, поразивших место дислокации указанного подразделения. Тот располагался в Перевальном, что в оккупированном Крыму. Известно, что россияне понесли потери – есть как раненые, так и убитые.

Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей,

– написали в ССО.

Также украинцы добавили фото одного из беспилотников, который смог нанести значительный ущерб оккупантам.

Операция прошла успешно / ССО ВСУ

Больше "хлопков" будет в Крыму