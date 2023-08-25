Как сообщили источники 24 Канала в СБУ, удар по 126 бригаде – совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ. Как сообщают наши источники, по оккупантам успешно отработали беспилотники.

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Оккупанты оказались бессильными перед беспилотниками

Точное количество беспилотников, которые были использованы для атаки, не называют. Однако источник отмечает, что это была группа дронов.

Сообщается, что сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых российских оккупантов. В частности, были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника.

Оккупанты оказались абсолютно не готовы к спецоперации СБУ и ВСУ. Украинским беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага.

Источники в СБУ прогнозируют еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем.

Удар по 126 бригаде Черноморского флота России: подробности

В аннексированном Россией украинском Крыму ночью 25 августа было довольно громко из-за атаки беспилотников. Оккупационные власти традиционно нафантазировали невероятную эффективность ПВО, мол, все 42 дрона "были сбиты". Однако местные сообщали о взрывах в разных уголках Крымского полуострова.

В конце концов, появилась информация о взрывах в районе Перевального, где и дислоцируется 126 российская бригада.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил удар по российской бригаде в селе Перевальное. При этом он отметил, что это не первый удар по этой бригаде.

Юсов сообщил, что сейчас есть информация о погибших и раненых оккупантах, но она требует уточнения.

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