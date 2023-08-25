Як повідомили джерела 24 Каналу в СБУ, удар по 126 бригаді – спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ. Як повідомляють наші джерела, по окупантах успішно відпрацювали безпілотники.
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Окупанти виявилися безсилими перед безпілотниками
Точну кількість безпілотників, які були використані для атаки, не називають. Однак джерело зазначає, що це була група дронів.
Повідомляється, що наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених російських окупантів. Зокрема, було уражено й місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.
Окупанти виявилися абсолютно неготовими до спецоперації СБУ та ЗСУ. Українським безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога.
Джерела в СБУ прогнозують ще більше сюрпризів для окупантів у майбутньому.
Удар по 126 бригаді Чорноморського флоту Росії: подробиці
В анексованому Росією українському Криму вночі 25 серпня було досить гучно через атаку безпілотників. Окупаційна влада традиційно нафантазувала неймовірну ефективність ППО, мовляв, всі 42 дрони "було збито". Однак місцеві повідомляли про вибухи в різних куточках Кримського півострова.
Зрештою, з'явилася інформація про вибухи в районі Перевального, де й дислокується 126 російська бригада.
Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив удар по російській бригаді у селі Перевальне. При цьому він зазначив, що це не перший удар по цій бригаді.
Юсов повідомив, що наразі є інформація про загиблих та поранених окупантів, але вона потребує уточнення.
Успіхи України в окупованому росіянами Криму: головне
- Після того, як керівник ГУР МО Кирило Буданов анонсував деякі неприємні для росіян події, в окупованому Криму стало гаряче для загарбників.
- Так, 23 серпня українські військові знищили на мисі Тарханкут сучасну російську систему ППО ЗРК С-400 "Тріумф". У ГУР МО повідомляли, що внаслідок вибуху С-400 було повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.
- Після цього 24 серпня українські військові здійснили висадку в окупованому Криму в межах спецоперації. ГУР МО провело успішну спецоперацію у взаємодії з Військово-морським флотом.
- Українські спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з окупантами.
- У ГУР МО підтвердили втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів.