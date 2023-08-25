Як повідомили джерела 24 Каналу в СБУ, удар по 126 бригаді – спільна спецоперація військової контррозвідки СБУ та ЗСУ. Як повідомляють наші джерела, по окупантах успішно відпрацювали безпілотники.

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Окупанти виявилися безсилими перед безпілотниками

Точну кількість безпілотників, які були використані для атаки, не називають. Однак джерело зазначає, що це була група дронів.

Повідомляється, що наразі вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених російських окупантів. Зокрема, було уражено й місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

Окупанти виявилися абсолютно неготовими до спецоперації СБУ та ЗСУ. Українським безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога.

Джерела в СБУ прогнозують ще більше сюрпризів для окупантів у майбутньому.

Удар по 126 бригаді Чорноморського флоту Росії: подробиці

В анексованому Росією українському Криму вночі 25 серпня було досить гучно через атаку безпілотників. Окупаційна влада традиційно нафантазувала неймовірну ефективність ППО, мовляв, всі 42 дрони "було збито". Однак місцеві повідомляли про вибухи в різних куточках Кримського півострова.

Зрештою, з'явилася інформація про вибухи в районі Перевального, де й дислокується 126 російська бригада.

Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив удар по російській бригаді у селі Перевальне. При цьому він зазначив, що це не перший удар по цій бригаді.

Юсов повідомив, що наразі є інформація про загиблих та поранених окупантів, але вона потребує уточнення.

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