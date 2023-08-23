Вибух в селі Оленівка на мисі Тарханкут пролунав близько о 10:00. Місцева влада й досі не коментує інцидент.

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Унаслідок успішної роботи поблизу мису Тарханкут було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф". У ГУР наголосили, що, враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це – болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в Криму.

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Тим часом так звана "місцева влада" й досі не коментує втрату в Оленівці. До слова, російське МНС в Криму намагалося виправдати густий дим біля мису "загорянням сухої трави". Проте через кілька хвилин повідомлення видалили й нині ні російське міноборони, ні окупаційна влада півострова не реагують та не коментують вибух.

Що відомо про вибухи в Оленівці