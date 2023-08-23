Про це повідомили джерела 24 Каналу у розвідці. Вибухи, які пролунали в Оленівці, – наслідок успішної роботи.

До теми Кримський Тарханкут: показуємо на карті місце в Криму, де прогриміла серія вибухів

У Криму знищили ППО

Джерела у розвідці повідомляють, що у тимчасово окупованій Оленівці, що у західній частині півострова, вдалося уразити систему ППО.

Палало потужно. Уражено ППО. Незабаром буде офіційна інформація,

– заявили джерела.

Що відомо про наслідки вибухів

Російська окупаційна влада традиційно замовчує події в Криму й ніяк їх не коментує. Місцеві жителі повідомляли, що в Оленівці пролунало близько 7 вибухів. Після цього у небо здійнялися 4 винищувачі, які полетіли у бік мису Тарханкут й далі на Північ півострова.

За попередньою інформацією, було уражено російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Тарханкуті. Також у мережі повідомляли, що, ймовірно, під атакою міг опинитися й береговий ракетний протикорабельний комплекс "Бастіон". Проте наразі офіційно цю інформацію не підтверджували, але й не спростовували.

Зазначимо, що комплекс "Бастіон" використовують для того, аби запускати по території України ракети "Онікс". Ними окупанти зазвичай завдають ударів по території Одеської області. Згідно з характеристиками, дальність польоту "Онікса" по комбінованій траєкторії сягає до 300 кілометрів.

У Криму "бавовна" постійний гість

Напередодні у тимчасово окупованому Криму було неспокійно. Увечері 22 серпня місцеві бідкалися на звуки вибухів, схожі на роботу ППО у Севастополі та поблизу Кримського мосту. Росіяни також заявляли, що лунали звуки пострілів з автоматів.

Водночас окупаційна влада традиційно зберігала мовчання. Вибухи у Криму ніяк не коментували, лише надвечір росіяни заявили, що поблизу Севастополя у Козачій бухті тривають "навчання", тому місцеві жителі можуть чути вибухи.

А ось, чому працювала ППО біля Кримського моста – окупанти відмовчуються.