Місцеві телеграм-канали стверджують, що вибух пролунав у селі Оленівка, що у Чорноморському районі Криму. Окупаційна влада традиційно не коментує "бавовну" на півострові, передає 24 Канал.
Цікаво У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів
В Оленівці пролунав потужний вибух
В Оленівці 23 серпня пролунав потужний вибух. Після цього у небо здійнявся густий стовп диму. Що стало причиною вибуху – наразі невідомо.
У Криму пролунав вибух / Фото із соцмереж
Посилаючись на власні джерела, телеграм-канал "Кримський вітер" стверджує, що вибухи пролунали на російському військовому об'єкті, що розташований на мисі Тарханкут. Наразі невідомо, яку техніку там могли тримати російські загарбники, оскільки останнім часом в Оленівці з'являлося багато "нового".
Зазначимо, що окупаційна влада наразі ніяк не коментувала вибухи в Оленівці. Тому інформація, яку оприлюднюють у мережі ще потребує підтвердження.
Дивіться на карті, де розташована Оленівка
У мережі повідомляють, що в Оленівці пролунало щонайменше 7 вибухів. За попередніми даними, було уражено російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Тарханкуті.
Російська ППО осліпла у цьому секторі,
– влучно прокоментували "бавовну" в Криму у мережі.
Цікаво, що російське МНС намагалося виправдати задимлення в Оленівці. Вони заявили, що буцімто там загорілася суха трава, проте через кілька хвилин цю публікацію видалили.
Місцеві повідомляють, що після вибухів у бік мису Тарханкут й далі на Північ полетіли 4 винищувачі. Тим часом окупаційна влада й далі продовжує удавати, що "нічого не сталося".
Дивіться на карті, де розташований мис Тарханкут
У ДПСУ влучно прокоментували "бавовну"
У Держприкордонслужбі прокоментували "бавовну", яка "розквітла" в тимчасово окупованому Криму.
У Криму атракціон і нові забави
Підгорів ваш "бастіон",
та це лише пів справи,
– влучно відреагували на вибухи в Оленівці в ДПСУ.
Ймовірно, біля мису Тарханкут могли уразити береговий ракетний протикорабельний комплекс "Бастіон". Зокрема про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Гарячий сезон" у Криму: останні новини
- Увечері 22 серпня у Криму чули звуки вибухів біля Кримського мосту. Місцеві жителі повідомляли про звуки, схожі на роботу ППО. Тим часом окупанти перекрили рух мостом й намагалися виправдати вибухи традиційними "навчаннями".
- Удень 22 серпня окупанти також перекривали рух Кримським мостом. Місцеві бідкалися на звуки пострілів з автоматів, проте окупаційна влада вирішила замовчати події та ніяк не коментувала вибухи.
- Неспокійно у Криму було й 12 серпня. Тоді на Кримському мосту двічі було "неспокійно", лунали потужні вибухи й здіймався дим. Російські загарбники виправдовували це "спеціальною димовою завісою" й традиційно звинувачували Україну в атаці.