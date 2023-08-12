Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, росіяни повторно перекрили рух транспорту на Кримському мосту, передає 24 Канал.
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Що відомо про другу "бавовну" на Кримському мосту
У телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що близько 15:06 у Керчі пролунали повторні звуки вибухів. Зокрема, на Керчинському мосту знову окупанти поставили "димову завісу".
У Керчі пролунали повторні вибухи біля Кримського моста / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"
Росіяни також бідкалися про те, що рух на мосту знову перекрили. Вони також жалілися на "загрозу ракетної атаки".
Згодом у мережі почали з'являтися кадри роботи тієї самої російської ППО. Так, у небі засвітилися білі смужки, які зазвичай з'являються після руху ракет.
Росіяни бідкалися про вибухи біля Кримського моста: дивіться відео
Крім того, росіяни встигли й засвітити свою протиповітряну оборону у Криму. Зокрема, одна з їхніх систем розташувалася на горі Мітрідат, що на анексованому півострові.
Окупанти світять свою ППО біля Керчинського моста: дивіться відео
Водночас жителі міста Керч повідомляли аж про 8 вибухів біля Кримського моста. Що саме там відбувається наразі – достеменно невідомо.
Біля Кримського мосту пролунали щонайменше 8 вибухів / Фото з російських телеграм-каналів
Вже встиг відзвітуватися про атаку і так званий "глава" Криму Сєргєй Аксьонов. Він заявив, що буцімто "ще одна ракета противника збита над Керченською протокою". Водночас жодних доказів підтвердження своїх слів ставленик Путіна у Криму у мережу не опублікував.
Що відбувалося біля Кримського моста 12 серпня
- Перші вибухи в тимчасово окупованій Керчі пролунали близько 13 години. Тоді очевидці повідомляли про дим біля самого мостового переходу.
- Самі окупанти стверджували, що буцімто збили ворожу ракету С-200, а сам дим на мосту – це лише "димова завіса". Але чомусь до Кримського моста мчалися російські катери та літаки.
- Зрештою українці у мережі привітали "атаки" на Кримський міст. Вони сміються, що "ще не вечір", а також пропонують росіянам "добавочки" по Кримському мосту.