Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, росіяни повторно перекрили рух транспорту на Кримському мосту, передає 24 Канал.

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Що відомо про другу "бавовну" на Кримському мосту

У телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що близько 15:06 у Керчі пролунали повторні звуки вибухів. Зокрема, на Керчинському мосту знову окупанти поставили "димову завісу".

У Керчі пролунали повторні вибухи біля Кримського моста / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Росіяни також бідкалися про те, що рух на мосту знову перекрили. Вони також жалілися на "загрозу ракетної атаки".

Згодом у мережі почали з'являтися кадри роботи тієї самої російської ППО. Так, у небі засвітилися білі смужки, які зазвичай з'являються після руху ракет.

Росіяни бідкалися про вибухи біля Кримського моста: дивіться відео

Крім того, росіяни встигли й засвітити свою протиповітряну оборону у Криму. Зокрема, одна з їхніх систем розташувалася на горі Мітрідат, що на анексованому півострові.

Окупанти світять свою ППО біля Керчинського моста: дивіться відео

Водночас жителі міста Керч повідомляли аж про 8 вибухів біля Кримського моста. Що саме там відбувається наразі – достеменно невідомо.

Біля Кримського мосту пролунали щонайменше 8 вибухів / Фото з російських телеграм-каналів

Вже встиг відзвітуватися про атаку і так званий "глава" Криму Сєргєй Аксьонов. Він заявив, що буцімто "ще одна ракета противника збита над Керченською протокою". Водночас жодних доказів підтвердження своїх слів ставленик Путіна у Криму у мережу не опублікував.

Що відбувалося біля Кримського моста 12 серпня