Через кілька годин на мостовому переході знову, за словами очевидців, пролунали щонайменше 8 вибухів. 24 Канал розбирався, що ж саме відбувалося на Кримському мосту, та чого там квітла "бавовна".

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Росіяни бідкалися про вибухи біля Керчинського моста

У моніторингових телеграм-каналах повідомляли, що поблизу Керчинського моста у Керчі пролунали 4 гучні вибухи. Там наголосила, що нібито Кримський міст перебуває під атакою невстановлених дронів.

Кримський міст, ймовірно, атакували 12 серпня / Фото з місцевих телеграм-каналів

Очевидці також зняли на відео та сфотографували сильне задимлення у районі Кримського мосту. Пропагандисти стверджували про нібито "спробу України атакувати міст" і звичайно заявляли про "успішну" роботу російської ППО.

Через загрозу повторної атаки рух мостом тимчасово зупинили в обидва боки. Станом на 14:22 російські ЗМІ повідомили, що рух переходом все ж нібито відновили.

Станом на 14:45 Кримський міст окупанти знову перекрили для руху автомобільним та залізничним транспортом. Це сталося через 30 хвилин після того, як вони відкрили перехід.

Серйозне задимлення у районі Кримського мосту: дивіться відео

Що навигадували про вибухи на мосту пропагандисти

У російському міноборони висловилися щодо "атаки" на Кримський міст. Там нафантазували про міфічну ракету С-200, яка буцімто намагалася завдати удару по Кримському мосту. У міністерстві сказали, що їхня ППО буцімто перехопила цю "ворожу зброю".

Так званий "глава" Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що у районі Керченської протоки силами ППО збито дві ракети. Він також стверджував, що Кримський міст нібито не пошкоджено.

Окупаційна адміністрація також почала заявляти, що дим на Кримському мосту – це "спецслужби поставили спеціальну димову завісу". Хоча на світлинах та відео чітко видно й сірий дим, як після вибухів.

На Кримському мосту щось сильно димить: дивіться відео

Чи постраждав внаслідок "атаки" Кримський міст

У телеграм-каналі "Кримський вітер" стверджували, що на Кримському мосту "мінус два прольоти". Однак ця інформація потребує підтвердження.

"Димова завіса" на думку окупантів: дивіться відео



Дим на Кримському мосту / Фото із соцмереж

У мережі також припустили, що скоріш за все була комбінована атака, після чого росіяни вирішили зробити цю "димову завісу". Користувачі соцмереж також сказали, що це "не схоже на навчання".

Також повідомляється, що до Кримського мосту помчали катери берегової охорони та вертольоти.

Катери охорони мчать до мосту: дивіться відео

Як реагували очевидці на атаку мосту

"Бавовну" на Кримському мосту чітко видно з узбережжя. Люди не стримують захоплення від "бавовни", говорячи "ах*єть просто". Схоже, туристичний сезон в окупованому Криму добігає кінця.

Реакція людей на "бавовну" на Кримському мосту: дивіться відео

Росіяни також стверджували, що на мосту була "бавовна", а також що Кримському мосту "пєчально в адном мєстє" після того, як там розсіявся дим.

Окупанти з пляжів бачили вибухи на Кримському мосту: дивіться відео

Інші мовчки спостерігають, як димить міст. Причому деякі громадяни країни-окупантки навіть при цьому з води не виходять.

Росіяни спостерігали за "бавовною" в Криму: дивіться відео

Росіянин оцінює наслідки атаки по Кримському мосту: дивіться відео

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Очевидці також порахували, що у міст влучили чотири рази. Вони енергійно знімають відео та показують, що ж насправді відбувається на Кримському мості.

Росіяни нарахували 4 влучання по Кримському мосту: дивіться відео

Крім того, окупанти абсолютно не цуравшись знімали місця розташування російських систем протиповітряної оборони. Це можна також побачити на кадрах, які виклали росіяни у мережу.

Через кілька годин міст атакували повторно

У телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що близько 15:06 у Керчі пролунали повторні звуки вибухів. Зокрема, на Керчинському мосту знову окупанти поставили "димову завісу".

У Керчі пролунали повторні вибухи біля Кримського моста / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Росіяни також бідкалися про те, що рух на мосту знову перекрили. Вони також жалілися на "загрозу ракетної атаки".

Згодом у мережі почали з'являтися кадри роботи тієї самої російської ППО. Так, у небі засвітилися білі смужки, які зазвичай з'являються після руху ракет.

Росіяни бідкалися про вибухи біля Кримського моста: дивіться відео

Крім того, росіяни встигли й засвітити свою протиповітряну оборону у Криму. Зокрема, одна з їхніх систем розташувалася на горі Мітрідат, що на анексованому півострові.

Окупанти світять свою ППО біля Керчинського моста: дивіться відео

Водночас жителі міста Керч повідомляли аж про 8 вибухів біля Кримського моста. Що саме там відбувається наразі – достеменно невідомо.

Біля Кримського мосту пролунали щонайменше 8 вибухів / Фото з російських телеграм-каналів

Вже встиг відзвітуватися про атаку і так званий "глава" Криму Сєргєй Аксенов. Він заявив, що буцімто "ще одна ракета противника збита над Керченською протокою". Водночас жодних доказів щодо своїх слів ставленик Путіна у Криму у мережу не опублікував.