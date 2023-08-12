Через несколько часов на мостовом переходе снова, по словам очевидцев, прогремели по меньшей мере 8 взрывов. 24 Канал разбирался, что же именно происходило на Крымском мосту, и почему там цвел "хлопок".

К теме В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

Россияне жаловались о взрывах возле Керченского моста

В мониторинговых телеграм-каналах сообщали, что вблизи Керченского моста в Керчи прогремели 4 громких взрыва. Там подчеркнули, что якобы Крымский мост находится под атакой неустановленных дронов.

Крымский мост, вероятно, атаковали 12 августа / Фото из местных телеграм-каналов

Очевидцы также сняли на видео и сфотографировали сильное задымление в районе Крымского моста. Пропагандисты утверждали о якобы "попытке Украины атаковать мост" и обычно заявляли об "успешной" работе российской ПВО.

Из-за угрозы повторной атаки движение по мосту временно остановили в обе стороны. По состоянию на 14:22 российские СМИ сообщили, что движение по переходу все же якобы восстановили.

По состоянию на 14:45 Крымский мост оккупанты снова перекрыли для движения автомобильным и железнодорожным транспортом. Это произошло через 30 минут после того, как они открыли переход.

Серьезное задымление в районе Крымского моста: смотрите видео

Что навыдумывали о взрывах на мосту пропагандисты

В российском минобороны высказались относительно "атаки" на Крымский мост. Там нафантазировали о мифической ракете С-200, которая якобы пыталась нанести удар по Крымскому мосту. В министерстве сказали, что их ПВО якобы перехватила это "вражеское оружие".

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты. Он также утверждал, что Крымский мост якобы не поврежден.

Оккупационная администрация также начала заявлять, что дым на Крымском мосту – это "спецслужбы поставили специальную дымовую завесу". Хотя на фотографиях и видео отчетливо виден и серый дым, как после взрывов.

На Крымском мосту что-то сильно дымит: смотрите видео

Пострадал ли в результате "атаки" Крымский мост

В телеграм-канале "Крымский ветер" утверждали, что на Крымском мосту "минус два пролета". Однако эта информация требует подтверждения.

"Дымовая завеса" по мнению оккупантов: смотрите видео



Дым на Крымском мосту / Фото из соцсетей

В сети также предположили, что скорее всего была комбинированная атака, после чего россияне решили сделать эту "дымовую завесу". Пользователи соцсетей также сказали, что это "не похоже на учения".

Также сообщается, что к Крымскому мосту помчались катера береговой охраны и вертолеты.

Катера охраны мчатся к мосту: смотрите видео

Как реагировали очевидцы на атаку моста

"Хлопок" на Крымском мосту четко виден с побережья. Люди не сдерживают восторга от "хлопка", говоря "ах*йеть просто". Похоже, туристический сезон в оккупированном Крыму подходит к концу.

Реакция людей на "хлопок" на Крымском мосту: смотрите видео

Россияне также утверждали, что на мосту был "хлопок", а также что Крымскому мосту "печально в одном месте" после того, как там рассеялся дым.

Оккупанты с пляжей видели взрывы на Крымском мосту: смотрите видео

Другие молча наблюдают, как дымит мост. Причем некоторые граждане страны-оккупанта даже при этом из воды не выходят.

Россияне наблюдали за "хлопком" в Крыму: смотрите видео

Россиянин оценивает последствия атаки по Крымскому мосту: смотрите видео

Россияне не боятся привозить в Крым даже детей: смотрите видео

Очевидцы также посчитали, что в мост попали четыре раза. Они энергично снимают видео и показывают, что же на самом деле происходит на Крымском мосту.

Россияне насчитали 4 попадания по Крымскому мосту: смотрите видео

Кроме того, оккупанты совершенно не чуравшись снимали места расположения российских систем противовоздушной обороны. Это можно также увидеть на кадрах, которые выложили россияне в сеть.

Через несколько часов мост атаковали повторно

В телеграм-канале "Крымский ветер" сообщили, что около 15:06 в Керчи раздались повторные звуки взрывов. В частности, на Керченском мосту снова оккупанты поставили "дымовую завесу".

В Керчи прогремели повторные взрывы возле Крымского моста / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

Россияне также жаловались на то, что движение на мосту снова перекрыли. Они также жаловались на "угрозу ракетной атаки".

Впоследствии в сети начали появляться кадры работы той самой российской ПВО. Так, в небе засветились белые полоски, которые обычно появляются после движения ракет.

Россияне жаловались о взрывах возле Крымского моста: смотрите видео

Кроме того, россияне успели и засветить свою противовоздушную оборону в Крыму. В частности, одна из их систем расположилась на горе Митридат, что на аннексированном полуострове.

Оккупанты светят свою ПВО возле Керченского моста: смотрите видео

В то же время жители города Керчь сообщали аж о 8 взрывах возле Крымского моста. Что именно там происходит сейчас – доподлинно неизвестно.

Возле Крымского моста прогремели по меньшей мере 8 взрывов / Фото из российских телеграм-каналов

Уже успел отчитаться об атаке и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что якобы "еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом". В то же время никаких доказательств относительно своих слов ставленник Путина в Крыму в сеть не опубликовал.