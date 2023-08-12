Про вибухи в районі Кримського мосту повідомляють ряд телеграм-каналів, а також місцеві жителі, пише 24 Канал. У мережі публікують світлини Кримського мосту, який, схоже, вирішив знову "втомитися".

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Кримський міст могли атакувати дрони

Моніторингові групи повідомляють, що Кримський міст під атакою невстановлених дронів.

Кримський міст, ймовірно, атакували 12 серпня / Фото з мережі

Очевидці фіксують на відео та фото сильне задимлення у районі Кримського мосту. Пропагандисти традиційно стверджують про нібито спробу України атакувати міст і звичайно заявляють про "успішну" роботу ППО.

Російське міноборони знову фантазує про міфічну ракету С-200, яка буцімто намагалася завдати удару по Кримському мосту, але "магічна" ППО росіян її буцімто перехопила. Навіть якщо повірити у казки росіян, то слід звернути увагу, що перехопити С-200 практично неможливо.

Через загрозу повторної атаки рух мостом тимчасово зупинено в обидва боки.

Серйозне задимлення у районі Кримського мосту: дивіться відео

Так званий "глава" Криму Сєргєй Аксьонов заявляє, мовляв, у районі Керченської протоки силами ППО збито дві ракети. Він фантазує, що Кримський міст нібито не пошкоджено.

У своїх поривах маячні пропагандисти пробили нове дно. Вибухи й задимлення у районі Кримського мосту вже пояснюють "спеціальною димовою завісою". Хоча на світлинах та відео чітко видно й сірий дим, як після вибухів.

У мережі публікують відео, що на Кримському мосту щось сильно димить. Видно сірий стовп диму. Окупантів уже тролять, мов, це горить комиш.

На Кримському мосту щось сильно димить: дивіться відео

Водночас "Крымский ветер" інформує, що на Кримському мосту "мінус два прольоти". Однак ця інформація потребує підтвердження. Також повідомляється, що до Кримського мосту помчали катери берегової охорони та вертольоти.

"Бавовну" на Кримському мосту чітко видно з узбережжя. Люди не стримують захоплення від "бавовни", говорячи "ах*єть просто". Схоже, туристичний сезон в окупованому Криму добігає кінця.

Реакція людей на "бавовну" на Кримському мосту: дивіться відео

Варто зазначити, що це вже другий випадок атаки на Кримський міст влітку 2023 року. Унаслідок попередньої атаки було серйозно пошкоджено прольоти. Також слід зазначити, що Кримський міст зазнав атаки у жовтні 2022 року, коли внаслідок удару обвалилися прольоти.